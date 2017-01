Balayés sans concession lors de leur déplacement à la côte fin octobre, les Principautaires - qui évoluaient pour l’occasion sur le parquet siglé FIBA Europe Cup loué à Anvers - ont cette fois fait mieux que se défendre face à des Champions en titre peut-être un peu émoussés quarante-huit heures à peine après s’être inclinés au terme d’un match assez serré face à Avellino en Champions League.

De quoi expliquer sans doute un certain manque de rythme de la part des visiteurs durant la première période ainsi que le soin jaloux mis par Dario Gjergja à faire tourner au maximum son effectif. Pour autant, en dépit du problème d’infrastructure ayant impacté leur préparation en cours de semaine, les Liégeois avaient entamé la partie avec un bel entrain à l’image de Vinnie Simpson, auteur d’entrée de jeu d’un 2/2 au-delà des 6m75.

Bien sûr le rythme n’était pas des plus élevé ni les défenses des plus agressives mais tout au long de la première période, grâce à une belle présence au rebond ainsi qu’à une bonne réussite aux 3pts, les Liégeois faisaient jeu égal avec leur adversaire. Seule ombre au tableau, le nombre trop important de pertes de balle dont profitaient habilement les Côtiers pour mener au repos par le plus petit des écarts (20e : 39-40).

Comme on pouvait s’y attendre, Ostende resserrait la vis au niveau défensif dès la reprise. Mais les Principautaires étaient bien dans le match et continuaient à offrir une solide résistance à l’armada visiteuse (49-52). Petit à petit pourtant, à force de petites erreurs, l’élastique commençait à se tendre, si bien que c’est avec un écart porté pour la première fois à 7 unités que les visiteurs négociaient la fin du troisième acte (50-57).

Ce petit fossé, c’est en vain que les hommes de Thibaut Petit allaient tenter de le combler durant le dernier quart. Face à eux, en effet, les quintuples champions de Belgique faisaient parler leur expérience pour gérer habilement la fin de partie et s’imposer logiquement.