Basket Shaquille O’Neal, légende de la NBA et fan inconditionnel de belles voitures, a eu la chance que sa mère le remette sur le droit chemin.

Avec ses dimensions pachydermiques, sa personnalité et ses perf’s proportionnelles, Shaq est définitivement l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Et on ne parle pas que de la taille. 2,16 mètres sous la toise. La machine à rebond et aux lancers-francs de la NBA aura été sans contesteThe player le plus dominant de sa génération. Pour la faire courte, en huit saisons chez les Lakers, Shaquille O’Neal a raflé trois titres NBA (2000, 2001, 2002 et une finale perdue en 2004 contre Detroit) et un titre de MVP de la saison régulière (2000) en plus de sa médaille d’or aux JO d’Atlanta avec Team USA en 1996.

Trois cent cinquante millions de dollars. C’est le montant estimé de sa fortune. Retiré des parquets depuis 2011, l’ancien pivot des Lakers est un businessman averti, et contrairement à certaines stars qu’il a côtoyées, il n’y a pas de grosse fausse note dans la gestion de son patrimoine. C’est simple, aucun joueur NBA, pas même LeBron James, n’a plus de partenariats publicitaires que lui. Rencontre avec un smart-guy qui saura toujours rebondir !