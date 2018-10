La Dernière Heure/Les Sports vit avec son temps. Aujourd'hui, elle est bien plus qu'un journal et qu'un site d'information: chaque jour, nous avançons vers des nouveaux contenus. Nous avions déjà diffusé en live une course cycliste pro: la DH Famenne Classic. Ce vendredi 19 octobre marquera une nouvelle avancée importante: pour la première fois, un site de presse diffusera en direct un match pro d'un sport collectif majeur.Dès 20h30, sur DH.be et sur Les Sports +, vous pourrez voir le streaming de Spirou Charleroi-Alost, pour le compte de la quatrième journée de l'EuroMillions League, ci-dessous.On vous attend nombreux !