Depuis l’ère Shaquille O’Neal, les raquettes NBA étaient bien désertes, laissant le soin aux petits d’assurer le spectacle. Mais ces derniers temps, une nouvelle génération de pivots est en train de voir le jour. Anthony Davis, Hassan Whiteside ou encore Demarcus Cousins et Myles Turner sont en train de changer la donne.

Mais s’il fallait définir à quoi ressemblerait la raquette du futur, il faudrait à coup sûr se tourner vers le duo Karl-Anthony Towns (Minnesota) et Joël Embiid (Philadelphie). Depuis le début de la saison, les deux gamins laissent exploser leur talent.

Tout bien tout honneur avec le pivot des Sixers. Sélectionné en 3e position en 2014, Joël Embiid (22 ans) a passé deux ans à l’infirmerie à cause d’une sale blessure au pied. Deux longues années au purgatoire qui ont forgé le tempérament bien trempé du Camerounais qui peut enfin laisser parler son talent. Et il en a à revendre. Dans sa saison rookie, deux ans après avoir été drafté, celui que l’on compare déjà à Tim Duncan et Hakeem Olajuwon fait preuve d’une maturité digne… d’un trentenaire.

[...]

