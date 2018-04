Après Charleroi et Willebroek, c'est à présent Louvain qui a fait tombé le sextuple champion de Belgique (77-64)

Que se passe-t-il à Ostende? Alors que les joueurs de Dario Gjergja surfaient sur la compétition en enchaînant 21 succès consécutifs, il semblerait qu'un grain de sable se soit glissé dans cette belle mécanique pourtant bien huilée. Après un premier revers à Charleroi (96-84) la faute à un Jack Gibbs insolent auteur de 39 unités, c'est une défaite beaucoup plus surprenant qui a sanctionné les Côtiers. Intraitable à la maison, après une victoire à Willebroek, le BCO s'est incliné dans son antre contre ces mêmes Kangoeroes (81-86) durant le week-end de back-to-back.

Une erreur de parcours? C'est ce que tout le monde pensait et le déplacement à Louvain, lanterne rouge de la compétition, devait permettre aux champions en titre de repartir sur une spirale positive. Devait, car au final, à la surprise générale, les Côtiers se sont encore inclinés ce samedi (77-64)! Une troisième défaite en quatre matches de championnat, voilà bien une série qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le chef des protégés de Dario Gjergja! Samedi, c'est au retour des vestiaires que le BCO a flanché, sous l'impulsion d'un excellent Cameron Rundles (28 points, 6 passes, 5 rebonds, 4 interceptions). Côté ostendais, seul Jean Salumu (29 points) a réussi à alimenter le marquoir, le deuxième meilleur marqueur ostendais étant Djordjevic avec... 9 unités!

Alors faut-il s'inquiéter pour Ostende? A ce stade de la compétition, pas vraiment, même si on n'est pas habitué à ce genre de série dans le chef des ostendais. Reste qu'en perdant trois fois en quatre matches, Ostende a peut-être redonné espoir à ses adversaires. Et si le titre n'était pas (encore) joué comme on pouvait le croire après l'incroyable début de championnat des Ostendais? Simple baisse de régime? Véritable creux? L'avenir nous le dira mais ces défaites ont en tout cas eu le don de relancer l'intérêt de la compétition.