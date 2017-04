Depuis maintenant cinq semaines, Pierre-Antoine Gillet a décidé de donner un coup d’accélérateur à sa carrière en entamant une collaboration avec Geoffrey Mahieu, un coach mental spécialisé dans le sport. Le joueur d’Ostende est conscient de l’importance d’avoir une tête solide.

"Dans le basket-ball, il y a un grand nombre de facteurs qui influencent le jeu et je pense que le coaching mental peut apporter beaucoup", estime l’ailier de 26 ans qui a rencontré son coach mental par le biais de Lorenzo Giancaterino, l’un de ses adversaires du soir. Si Pierre Antoine-Gillet a entrepris cette démarche, c’est évidemment avec une idée concrète derrière la tête.

"Je veux décrocher un transfert dans un top club européen", avoue-t-il. "J’essaye de mettre toutes les chances de mon côté et le coaching mental peut m’aider dans ce sens. Il faudra un peu de temps pour que les résultats se fassent mais je sens déjà que je réfléchis différemment et que j’ai gagné en confiance. Ça m’aidera aussi à être plus constant."

