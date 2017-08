En vue de l'Euro 2017 qui débutera le 31 août en Turquie, le sélectionneur Eddy Casteels a réduit sa pré-sélection de 24 à 17 joueurs. Mais ils ne seront que quatorze à s'envoler vers l'Allemagne puis l'Espagne pour les prochaines échéances. Sam Van Rossom et Matt Lojeski doivent encore poursuivre leur revalidation tandis que Maxime De Zeeuw vient de fêter un heureux événement. Les trois joueurs restent cependant en lice pour la sélection finale.



Le coach national se donne donc encore un peu de temps avant de choisir les 12 joueurs qui l'accompagneront à l'Euro. Il profitera des prochaines semaines pour effectuer ses derniers choix. Samedi, les Lions décollent vers Francfort pour un match de préparation face à l'Allemagne. Dimanche, le voyage se poursuivra vers l'Espagne et plus précisément Tenerife (Îles Canarie). Là-bas, les Belges joueront deux nouveaux matches amicaux : face à l'Espagne et face à la Tunisie. Après ces échéances, la sélection finale devrait être annoncée.



Les 14 joueurs retenus pour l'Allemagne et l'Espagne :

Ismaël Bako, Pierre-Antoine Gillet, Amaury Gorgemans, Axel Hervelle, Vincent Kesteloot, Manu Lecomte, Jean-Marc Mwema, Retin Obasohan, Jean Salumu, Quentin Serron, Jonathan Tabu, Olivier Troisfontaines, Kevin Tumba, Hans Vanwijn.

Les 7 joueurs non-retenus : Elias Lasisi, Khalid Boukichou, Ioann Iarochevitch, Loïc Schwartz, Domien Loubry, Niels Marnegrave, Dorian Marchant.