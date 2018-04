Jamais la saison régulière n'avait été aussi indécise en NBA. Il faudra attendre la dernière journée de championnat, cette nuit, pour connaître tous les qualifiés pour les playoffs et surtout, à quelle place ils termineront. On vous dresse le bilan des derniers enjeux.





Conférence Est





Dans la conférence Est, il n'y a plus de suspens pour les deux premières places qui seront respectivement attribuées à Toronto et Boston. Mais derrière, c'est la bousculade. Tout d'abord pour la troisième place entre les Sixers et les Cavs. L'équation est simple: si Philadelphie bat les Bucks cette nuit, ils seront troisièmes. Par contre, en cas de défaite des coéquipiers de Joël Embiid combinée à une victoire des Cavs face aux Knicks, c'est LeBron James qui montera sur la troisième marche du podium.





© DR







Si la cinquième place des Pacers est assurée (ils affronteront soit Philadelphie, soit Cleveland au premier tour des playoffs), les trois dernières doivent encore être définies et tout se jouera cette nuit. Actuellement 6e, si Milwaukee l'emporte face aux Sixers, ils sont assurés de rester à cette place. En cas de défaite face à Philly et, de l'autre côté, une double victoire de Miami et de Washington, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo dégringoleraient à la huitième place! Pour Miami, qui est opposé à Toronto cette nuit, une victoire leur permettrait encore de terminer 6e à condition que Milwaukee s'incline dans le même temps. En cas de défaite face aux Raptors, le Heat devra alors regarder le résultat des Wizards (qui affronte Orlando). Si ces derniers s'imposent, Miami passe huitième, si pas, le Heat reste 7e malgré sa défaite. Enfin, pour Washington, la donne est simple: pour monter dans le classement et quitter la 8e place, il faut battre Orlando et compter sur des défaites de Miami et de Milwaukee dans le même temps.





© DR







Conférence Ouest





Outre Houston (1er) et Golden State (2e), à l'Ouest, c'est l'incertitude la plus totale même jusqu'à savoir qui participera au playoffs. Commençons dans l'ordre. Actuellement troisième, Utah doit s'imposer chez les Blazers pour rester sur le podium. En cas de défaite, ils seraient doublés par leurs adversaires du soir mais pourraient également terminer 5e car il serait dépassé par Portland, OKC (qui devrait logiquement s'imposer fac aux Wolves) mais également par le vainqueur de la confrontation entre les Spurs et les Pelicans! Pour Portland, qui vise donc aussi la troisième place, une victoire assurerait le podium aux coéquipiers de Damian Lillard. Par contre, en cas de défaite, ils pourraient se retrouver 4e si dans le même temps OKC s'impose voire même 5e si le Thunder était surpris par Memphis!





© DR







Avant d'entamer cette dernière journée, Pelicans, Spurs et Thunder présentent exactement le même bilan de 47 victoires pour 34 défaites. Cette nuit nous réserve d'ailleurs un incroyable Pelicans-Spurs. Pour faire "simple", en cas de victoire de la bande à Anthony Davis, (et en partant du principe qu'OKC ne perd pas contre Memphis), les Pels termineront 5e si dans le même temps les Blazers s'inclinent face à Utah ou 6e si Utah s'impose face à Portland. En cas de défaite des Pelicans face aux Spurs, (et toujours de victoire d'OKC), la Nouvelle Orléans terminera d'office 8e étant donné qu'elle est négative sur les autres franchises en cas d'égalité.





Justement opposés aux Pelicans cette nuit, en cas de victoire, les Spurs termineraient 5e si dans le même temps Portland s'incline face au Jazz ou 6e si c'est l'inverse qui se produit. En cas de défaite des protégés de Gregg Popovich, ils finiront à la 8e place si Denver s'imposer face à Minnesota et 7e si ces sont les Wolves qui l'mportent.





Dernière équipe à égalité dans ce trio, le Thunder. On peut partir du principe que Russell Westbrook et compagnie vont s'imposer face à Memphis. Dans ces cas-là, plusieurs scénarios: une 6e place si dans le même temps Utah et San Antonio perdent ou si les Blazers et les Pelicans s'inclinent ou encore si Blazers et Spurs mordent la poussière; 4e si le Jazz et les Pelicans s'inclinent. Il y a donc de fortes chances que le Thunder termine 6e.





© DR







Enfin, la bataille pour la dernière place entre Denver et Minnesota (qui s'affrontent) cette nuit aura aussi de l'importance. Une défaite des Nuggets et c'est la fin de la saison. Par contre, en cas de victoire, Denver pourrait même terminer 7e si les Spurs ou les Pelicans s'inclinent. Enfin, pour les Wolves, pas de droit à l'erreur non plus. Une défaite face à Denver et Karl-Anthony Towns regardera les playoffs de son canapé. Par contre, en cas de succès, les Wolves peuvent espérer la 7e place si dans le même temps, San Antonio s'impose. Si les Pelicans gagnent et que les Wolves font de même, ces derniers seront 8e.





On l'a compris, jamais la saison n'aura été aussi serrée et il faudra attendre que tous les matches soient terminés pour connaître les qualifiés et les confrontation au premier tour des playoffs.





© DR







Le programme de la nuit





Minnesota - Denver

New Orleans - San Antonio

Oklahoma City - Memphis

Clippers - Lakers

Portland - Utah

Sacramento - Houston





Boston - Brooklyn

Cleveland - New York

Miami - Toronto

Orlando - Washington

Philadelphie - Milwaukee

Chicago - Detroit