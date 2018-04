Djorjevic/Salamu: Les étoilés d’Ostende

Voilà le duo de tous les records. Ensemble, Dusan Djordjevic et Jean Salumu ont déjà décroché 11 titres : 5 championnats et 6 Coupes… consécutivement ! Et ce n’est peut-être pas encore terminé… Depuis 2012, les deux hommes ont tout simplement tout raflé sur leur passage avec le BC Ostende. Les titres individuels également.

(...)