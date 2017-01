"Ce club est fantastique ! Il y a une super ambiance, beaucoup de jeunes talents et Bryan Lynch est un coach qui ose - regardez ce qu’il tente avec Hans Vanwijn en Point Forward - et qui me fait confiance. Il croit en moi. Il sait que je vais lui apporter de l’énergie, de la défense et que je ne vais pas prendre 20 tirs par match. Avec lui, je prends mon pied !"

Vingt tirs par match : le mot est lancé ! Parfois raillé pour un jeu à risque trop spontané Wen Mukubu, à 33 ans, semble plus réfléchi désormais. Il réagit et on le sent sensible sur le sujet : "On m’a énormément critiqué en Belgique pour mon jeu. Quel contraste avec la France - quand je suis retourné à Gravelines avec Limburg en Fiba EuropeCup, j’y ai eu droit à une standing ovation du public. Pourtant, je mets au défi n’importe quel coach d’affirmer que je ne jouais pas pour l’équipe."

