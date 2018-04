A Ostende, c'est devenu une habitude de prendre les meilleurs joueurs belges sur le marché. On se souvient de l'arrivée de Vincent Kesteloot à la côte, lui qui avait réalisé une excellente saison à Alost. Cette fois-ci, c'est un nouvel espoir du championnat qui rejoint le BCO. En effet, Yannick Desiron, qui évolue pour le moment à Limburg, vient de s'engager pour deux saisons (une troisième en option) en faveur des champions en titre.





Âgé de 26 ans (2m08 et 110kg), le pivot tourne actuellement à 10.6 points, 3.9 rebonds et 1.1 passe en 22 minutes de moyenne sur le parquet. Avec quelques pointes à plus de 20 points, il s'est installé dans le cinq de base de Limburg et réalise certainement la meilleure saison de sa carrière.