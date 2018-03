Cyclisme Patrick Lefevere savoure la domination actuelle de son équipe, qui s’impose avec Yves Lampaert.

"Ils sont partout, et moi, je suis seul." Cette phrase, lâchée par Tiesj Benoot au sujet des Quick Step Floors quelques minutes après l’arrivée d’À Travers Les Flandres, illustre la domination actuelle de la formation de Patrick Lefevere. Qui a une nouvelle fois dominé une classique flandrienne, ce mercredi. En s’appuyant sur sa tactique habituelle : durcir la course, pour ensuite être dans tous les coups et profiter de sa supériorité numérique.