Cyclisme La 3e étape du prochain Tour irait de la cité du Gille à la capitale champenoise

Le Tour 2018 à peine fini, tournons-nous vers le prochain. La présentation de cette 106e course au maillot jaune aura lieu le jeudi 25 octobre au Palais des Congrès de Paris.

La Grande Boucle 2019, qui fêtera le centenaire de la création du maillot jaune et rendra un hommage particulier à Eddy Merckx, à l’occasion du 50e anniversaire de sa première victoire, partira de Bruxelles, on le sait de longue date. Le samedi 6 juillet, la 1re étape en ligne ira de Bruxelles à Bruxelles, via Grammont, Enghien, Braine-le-Comte, Charleroi, Genappe, Waterloo, Overijse, Tervuren, sur 192 km. Le lendemain, la 2e étape prendra la forme d’un contre-la-montre par équipes de 28 km dans les rues, avenues et boulevards de Bruxelles et sept autres communes de la Région.

L’interrogation subsiste pour la suite. D’où et vers où partira la 3e étape, courue le lundi 8 juillet 2019 ? Plusieurs villes belges ont fait acte de candidature et parmi elles, Binche tient la corde.

La cité du Gille, qui entretient de très bonnes relations avec ASO après avoir accueilli deux fois déjà le départ de la Flèche wallonne (pour laquelle Binche a aussi posé sa candidature pour un départ régulier dans le futur), a, de source très bien informée, de très grandes chances d’accueillir ce départ. L’arrivée de cette 3e étape, courue le lundi 8 juillet, sera tracée en Champagne et plus vraisemblablement à Reims. Le lendemain, la 4e étape partirait de Rethel pour rejoindre l’est de la France et la Moselle.