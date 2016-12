Paul Van Den Bosch est une tête pensante extrêmement réputée et connue au Nord du pays, surtout dans le paysage cycliste. Licencié en Éducation physique, cet homme est devenu par la suite un entraîneur de sportifs à succès.

D’abord sportif lui-même, adepte du triathlon, il est rentré dans le monde cycliste par un certain… Eddy Merckx ! Il a, en effet, commencé par entraîner l’équipe semi-professionnelle du Cannibale. "Cette formation a vu défiler des coureurs comme Johan Van Summeren, Mario Aerts, Rik Verbrugghe ou encore Stijn Devolder…" avoue Van Den Bosch. "D’abord, j’étais coach dans le milieu du triathlon. Eddy Merckx m’a demandé en 1991 de devenir le coach sportif de son équipe, ce qui n’était pas du tout habituel à l’époque. Les dirigeants voulaient apporter une touche plus scientifique et plus professionnelle à la structure sportive."

Paul Van Den Bosch est donc un entraîneur, mais quelle est la mission d’un coach dans le cyclisme ? "Un coach doit d’abord réfléchir en fonction du coureur qu’il a devant lui…" détaille le néerlandophone. "Il n’existe pas de schéma d’entraînement-type qui pourrait fonctionner avec tout le monde. Chaque sportif est différent et le coach doit répondre aux besoins et doit travailler avec les qualités de l’athlète."

Il décrit deux aspects très différents de son coaching. "D’un côté, je suis là pour donner des conseils au niveau de l’entraînement…" explique Van Den Bosch. "Je vais expliquer au coureur comment il doit s’entraîner pour améliorer son sprint, son punch… Cela passe par la durée de l’entraînement tout comme la dureté de sa sortie en vélo. Je vais réaliser des programmes où le coureur devra suivre des plans d’entraînements à la lettre. Il y a des moments d’intenses entraînements tout comme des plages de récupérations. Cette partie du travail est plutôt technique. D’un autre côté, je vais travailler sur le côté mental. Je garde beaucoup de contact avec mes coureurs, j’essaye de les motiver, de leur donner confiance en eux… J’estime que le mental est aussi important que le corps, surtout pour un jeune athlète."

