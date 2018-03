Greg Van Avermaet dispute mercredi pour la cinquième fois de sa carrière A travers la Flandre.

Une épreuve du WorldTour qui se situe désormais quatre jours avant le Tour des Flandres au calendrier, et que les gros bras considèrent dès lors avant tout comme un entraînement en vue du monument cycliste tant convoité. Ce que confirme d'ailleurs le champion olympique sur le site internet de l'équipe.

"Je n'ai pas souvent été au départ de cette course", admet-il. "Mais cela a désormais vraiment un sens d'y prendre part. Elle réprésente en effet une belle opportunité de préparer le Tour des Flandres, au lieu de simplement s'entraîner. Mais bon il va de soi que la prudence s'imposera. Pas question de prendre des risques avec la santé par exemple. Cela dit quand je cours, c'est toujours avec l'intention de bien faire, et mes principaux adversaires aussi. Je m'attends donc à retrouver à peu près les mêmes que d'habitude devant. Il est important d'avoir un bon sentiment à la fin d'une course, comme cela a d'ailleurs été mon cas le week-end passé, et aussi mercredi, j'espère. Mais l'objectif, c'est le Tour des Flandres", conclut Van Avermaet.

"Cette course va permettre à nos coureurs de se montrer, et de tenter leur chance", commente de son coté le directeur sportif de BMC Fabio Baldato. "Mais sans perdre de vue le Tour des Flandres, et donc sans prendre trop de risques sous la pluie. En principe cela doit se terminer par un sprint mais vu les conditions atmosphériques, la course sera peut-être plus sélective que prévu. On veut toujours bien faire quand il s'agit du WorldTour. Mais il pourrait y avoir pas mal d'attaques de coureurs dont l'objectif sera surtout de se tester avant dimanche. Finalement on ne sait donc pas trop ce qui va se passer. Il y a par exemple cette dernière côte assez près de l'arrivée, qui pourrait poser problème aux sprinters...", conclut Fabio Baldato.