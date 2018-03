Dernière course flandrienne avant le Tour des Flandres, À travers les Flandres se déroule ce mercredi entre Roulers et Waregem.

Pour la première fois, l'épreuve, dont c’est la 73e édition, est programmée le mercredi précédant le Ronde, qui aura lieu dimanche, et elle bénéficie du statut WorldTour. Le départ a lieu à 12h30 à Roulers et l’arrivée est prévue vers 17h à Waregem après 12 côtes et 180kilomètres.

En l’absence de Peter Sagan et Philippe Gilbert, les favoris se nomment Greg Van Avermaet, Niki Terpstra, Yves Lampaert, Elia Viviani, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke et Tiesj Benoot.

À noter également la présence d’Alejandro Valverde, Nairo Quintana et Romain Bardet, venus se tester sur les pavés en vue de l’étape Arras-Roubaix du prochain Tour de France.

Suivez notre direct commenté :