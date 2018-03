Dernière course flandrienne avant le Tour des Flandres, A travers les Flandres se déroulera mercredi sur 180,1 km entre Roulers et Waregem. Pour la première fois, l'épreuve, dont ce sera la 73e édition, est programmée le mercredi précédant le Ronde, qui aura lieu dimanche, et elle bénéficiera du statut WorldTour.

Jusqu'à l'année dernière, la semaine avant le Tour des Flandres était rythmée par les Trois Jours de La Panne. L'épreuve côtière, désormais disputée sur une seule journée, a été déplacée et a eu lieu la semaine dernière. C'est A travers les Flandres qui a récupéré le mercredi avant le Ronde au calendrier.

Le départ d'A travers les Flandres, organisée comme le Tour des Flandres par Flanders Classics, sera donné à Roulers. L'arrivée sera jugée à Waregem après 180,1 km de course et douze côtes. La première, le Kluisberg, attend le peloton après 83 km. La dernière, le Nokerenberg, est située à 9 km de l'arrivée.

QuickStep-Floors, qui collectionne les bouquets depuis le début de saison, présentera deux anciens vainqueurs au départ: Yves Lampaert, qui s'était imposé l'an dernier, et le Néerlandais Niki Terpstra (2012 et 2014), vainqueur du GP E3 Harelbeke vendredi dernier.

Lotto-Soudal alignera aussi deux anciens lauréats avec Jens Debusschere (2016) et Jelle Wallays (2015). Les Lotto compteront aussi sur Tiejs Benoot, le vainqueur des Strade Bianche.

L'Italien Oscar Gatto (Astana), vainqueur en 2013, et le Français Sylvain Chavenel (Direct Energie), qui avait enlevé l'épreuve en 2008, seront aussi de la partie.

Le champion de Belgique Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac) et Edward Theuns (Sunweb) devraient avoir également leur mot à dire.

L'Espagnol Alejandro Valverde et le Colombien Nairo Quintana seront aussi sur la ligne de départ. Les deux coureurs Movistar seront là pour préparer le Tour de France, qui passera par les pavés entre Arras et Roubaix le 15 juillet.

L'année dernière, Yves Lampaert s'était imposée devant Philippe Gilbert et le Kazakh Alexey Lutsenko.