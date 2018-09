Alejandro Valverde est le grand battu de la 19e étape du Tour d'Espagne. Le coureur Movistar, 2e au général, a perdu du temps vendredi. Il a terminé 8e de l'étape, à 1:12 du vainqueur Thibaut Pinot, et à 1:07 du maillot rouge Simon Yates, 2e de l'étape.

"Parfois tu gagnes, parfois tu perds, ça fait partie du cyclisme", déclare Alejandro Valverde. "Ce qui m'est arrivé aujourd'hui peut aussi lui arriver (à Simon Yates) demain. Gagner la Vuelta est compliqué. C'était compliqué ce matin, ça l'est maintenant, mais ce n'est pas impossible. On va essayer. Je reste confiant. Il y avait des coureurs devant quand Yates a attaqué. C'était une offensive bien exécutée", conclut le Murcian, 2e du général à 1:38 de Yates.

Simon Yates: "Je n'ai pas encore gagné la Vuelta"

Simon Yates n'est plus qu'à deux jours d'une victoire finale au Tour d'Espagne. Le coureur britannique de Mitchelton-Scott a conservé son maillot rouge de leader vendredi après la 19e étape de la Vuelta, remportée par le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) à Andorre.

"Je n'ai pas encore gagné la Vuelta", tempère Simon Yates, qui, au général, devance l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) de 1:38. "Je suis très méfiant avant l'étape de demain. On a vu aujourd'hui tout ce qui pouvait arriver sur une seule journée. Je vais essayer de rester concentré maintenant. Bien sûr je suis content mais ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. L'équipe a encore fait un travail fantastique aujourd'hui. Jack (Haig) a parfaitement couru pour préparer mon attaque et Adam (Yates) était toujours en couverture au cas où il revienne. Je dois remercier Thibaut (Pinot) pour m'avoir aidé. Il aurait facilement pu rester dans ma roue. Il était là pour la victoire d'étape mais il aurait pu me suivre sans m'aider. Chapeau et¿ Ce sont des choses qui ne s'oublient pas de si vite".