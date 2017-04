Alejandro Valverde (Movistar) a remporté la 103e édition de Liège-Bastogne-Liège dimanche.

Au terme des 258 kilomètres de course, l'Espagnol s'est imposé à Ans, devant l'Irlandais Dan Martin (Quick-Step Floors) et le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky).

Huit coureurs ont échappé à la vigilance du peloton dès le 10e kilomètre et ont très vite creusé un écart qui a culminé à plus de 13 minutes. Cette échappée matinale était composée de Tiago Machado (Katusha), Anthony Perez, Stéphane Rossetto (Cofidis), Mekseb Debesay (Dimension Data), Bart De Clercq (Lotto-Soudal), Nick Van der Lijke (Roompot), Fabien Grellier (Direct Energie) et Aaron Gate (Aqua Blue). Le Belge Olivier Pardini (WB-Veranclassic-Aqua Protect) allait tenter, pendant plus de 60 kilomètres, de rejoindre le groupe des échappés sur lequel il est revenu à 20 secondes avant de lâcher pris et d'être repris par le peloton.

Les équipes Quick-Step Floors et Movistar ont pris les commandes du peloton à quelque 60 kilomètres de l'arrivée alors que l'écart avec les échappés était encore de 7 minutes. Le peloton est résolument passé à la vitesse supérieure dans l'ascension de La Redoute, plus grosse difficulté du parcours, à 45 kilomètres de l'arrivée, où les premières grosses cassures se sont produites. La côte de La Roche-aux-Faucons, à 20 kilomètres de l'arrivée, a provoqué un nouvel écrémage du peloton, sous l'impulsion notamment de Sergio Henao (Sky) et de Roman Kreuziger (Orica-Scott). Le Français Alexis Vuillermoz a embrayé avec avec une contre-offensive derrière le dernier rescapé de l'échappée matinale, le Français Stéphane Rossetto. Cette contre-attaque nourrie, notamment, de Kreuziger, Caruso, Oomen, Konrad, Villela, Woods et Wellens, a été reprise par le peloton avant la côte de Saint-Nicolas alors que Wellens jouait son va-tout en faisant la jonction avec le leader Rossetto. L'offensive du leader de Lotto-Soudal allait être neutralisée par le peloton dans Saint-Nicolas, à 6 kilomètres du but.

Une trentaine de favoris s'est présentée au pied de Ans derrière l'Italien Davide Formolo (Cannondale-Drapac), légèrement détaché. L'Irlandais Dan Martin a joué son dernier atout dans la côte de Ans où il s'est fait surpasser par Alejandro Valverde. Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) a complété le podium de la 103e édition de Liège-Bastogne-Liège. Michael Matthews est quatrième et Ion Izagirre cinquième. Greg Van Avermaet a terminé onzième.

Déjà vainqueur en 2006, 2008 et 2015, Valverde, 37 ans, rejoint l'Italien Moreno Argentin au palmarès, à une seule victoire du record d'Eddy Merckx.

Lauréat de la Flèche Wallonne mercredi, l'Espagnol, dont c'est le onzième succès de la saison 2017, succède au Néerlandais Wout Poels, vainqueur en 2016.





Une pensée pour Scarponi

Très ému après son arrivée victorieuse, Alejandro Valverde a dédié son 4e succès à Liège-Bastogne-Liège au regretté Michel Scarponi, décédé samedi après avoir été heurté par une camionnette alors qu'il était à l'entraînement.

"Je me suis senti très mal, comme tout le monde, à l'annonce de la mort de Michele", a indiqué Alejandro Valverde. "Je lui dédie, ainsi qu'à sa famille, cette victoire historique à Liège-Bastogne-Liège. Mon équipe était très forte et elle a réalisé un travail exceptionnel pour me conduire à la victoire."