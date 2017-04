L'Espagnol Alejandro Valverde, qui a dédié sa victoire à Liège-Bastogne-Liège dimanche au coureur italien Michele Scarponi, décédé samedi à l'entraînement, a expliqué que la course s'était déroulée selon "le scénario attendu".

Alejandro, la course s'est-elle déroulée comme vous l'aviez imaginée ?

"Effectivement, le scénario fut celui que j'avais envisagé. C'était attendu: chez Movistar, nous avons supporté le poids de la course. Dans un premier temps, les autres équipes ne nous ont pas beaucoup aidés. Heureusement, Sky s'est mise à nous donner un coup de main. Ce fut bien utile car c'était difficile de reprendre l'échappée qui a quasiment compté un quart d'heure d'avance. En outre, il y avait de très bons rouleurs dans ce groupe d'attaque. Ce n'était donc pas évident, mais mes équipiers ont fait de l'excellent boulot. J'ai été parfaitement protégé ce qui m'a permis d'aborder les 500 derniers mètres avec suffisamment de fraîcheur pour faire parler mon explosivité."

Pensez-vous désormais pouvoir égaler le record de cinq victoires d'Eddy Merckx ?

"C'est un rêve de pouvoir égaler ce record. Ce ne sera pas facile. Mais je suis plus proche que d'autres coureurs pour y parvenir. Cela dit, quand je vois que j'ai gagné cinq fois la Flèche et quatre fois Liège, je peux déjà être très satisfait de mon palmarès. Et, cette saison, je vis la meilleure campagne de ma carrière. Onze victoires en ce printemps: je pourrais presque partir en vacances en me disant que ma saison est déjà réussie. C'est incroyable".

Vous aviez dit que vous rouleriez en mémoire de Michele Scarponi...

"Bien sûr que je dédicace cette victoire à Michele. Je pense beaucoup à sa famille. Dans le peloton, nous sommes tous sous le choc. C'était une personne très appréciée. C'est une perte qu'on ne peut quantifier. Il était sympa, drôle. Dans la course et en dehors du peloton. C'était un grand homme et, pour moi, un véritable ami. Il était clair que si je gagnais, ce serait pour lui. Je pense que d'où il est aujourd'hui, il a dû me pousser vers le succès. D'ailleurs, je vais verser ma prime de victoire à sa famille. Cet accident terrible rappelle que le cyclisme est un sport dangereux. On est sur la route en permanence. Mais j'aime trop ce sport pour envisager d'arrêter. La route, c'est notre mode de vie. On en connaît les dangers".

Propos recueillis en conférence de presse.





Van Avermaet se contente de la 11e place

Greg Van Avermaet a terminé 11e et premier Belge de La Doyenne, dimanche. "Je suis content de ma course", a déclaré le leader de la formation BMC après l'arrivée. "Je ne m'attendais pas à gagner ici à Ans, je me contente donc de ce résultat."

Van Avermaet, dont la dernière participation à Liège-Bastogne-Liège remontait à 2013, avait déjà accroché une 7e place en 2011. Déjà vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad, de l'E3 Harelbeke, de Gand-Wevelgem et de Paris-Roubaix cette année, 'Golden Greg' a prolongé son printemps à succès sur les routes de La Doyenne.

"Aujourd'hui, la situation de course était idéale pour moi avec un rythme très élevé. Dans Saint-Nicolas, l'équipe a imprimé un bon tempo. Mais la dernière portion a été compliquée, ça allait très vite. J'ai espéré avoir de meilleures sensations mais ça n'a pas été le cas. Les jambes étaient bonnes mais pas super. Il m'a peut-être manqué un peu de fraîcheur avec toutes les courses accumulées ces dernières semaines."

"J'ai pris beaucoup de plaisir ici. C'était agréable de pouvoir rouler à nouveau La Doyenne. Si je peux gagner Liège-Bastogne-Liège? Cela me paraît compliqué car cela demande une préparation complètement différente. De plus, il faut mettre de côté les classiques flandriennes. J'ai encore le temps d'y réfléchir."

Le champion olympique va maintenant observer une période de repos. "J'ai d'abord quelques obligations la semaine prochaine mais j'aspire à me reposer, cela va me faire du bien", a ponctué le Belge de 31 ans.





Dylan Teuns n'avait pas ses 'super jambes' de la Flèche Wallonne

Dylan Teuns (BMC), 3e de la dernière Flèche Wallonne, a dû se contenter de la 24e place sur Liège-Bastogne-Liège, terminant à 24 secondes d'Alejandro Valverde (Movistar). "Les sensations étaient bonnes mais pas comme mercredi sur la Flèche Wallonne", a avoué le Limbourgeois de 25 ans.

Dylan Teuns avait carte blanche au sein de l'équipe BMC. "J'en étais très heureux. Mais la course est compliquée, cela va très vite et il faut tout le temps se battre pour tenir sa position." Le Limbourgeois a suivi la tactique de l'équipe. "Si Greg Van Avermaet passait sans encombres la Roche-aux-Faucons et Saint-Nicolas, on devait jouer la carte du sprint avec lui. C'est ce que nous avons fait mais Valverde a été trop fort."

Teuns va maintenant prendre quelques jours de repos avant de disputer le prochain Giro (5-28 mai).





Bart De Clercq s'est illustré dans l'échappée du jour

Bart De Clercq (Lotto-Soudal) faisait partie de l'échappée du jour dans La Doyenne Liège-Bastogne-Liège dimanche. Malgré une avance de 13 minutes, les fuyards ont finalement été rattrapés par le peloton. Le Belge a terminé 81e à 5:41 du vainqueur, l'Espagnol Alejandra Valverde (Movistar).

"Plusieurs coureurs de l'équipe avaient la consigne de s'immiscer dans une échappée. Elle n'a pas été facile à dessiner. Mais une fois partis, nous avons bien collaboré et compté plus de 12 minutes d'avance. Dans La Redoute, Perez a pris la fuite. Il était plus fort mais je pense que s'il était resté avec nous, nous aurions pu demeurer plus longtemps en tête", a déclaré Bart De Clercq.

"Je n'ai jamais vraiment rêvé de la victoire. Nous avions encore 5 minutes d'avance dans La Redoute mais quand les leaders commencent à se montrer derrière, cela va très vite. Après, tout dépend du nombre d'équipiers qui roulent à l'avant du peloton. Même si je n'ai pas accroché une place d'honneur, je suis content de ma course car j'étais présent dans le groupe de tête."





Dan Martin satisfait après sa déception de la Flèche Wallonne

L'Irlandais Dan Martin (Quick-Step Floors) a signé dimanche son meilleur résultat à Ans (2e) depuis son succès de 2013.

"Nous avons couru une grande course ce dimanche", a indiqué Dan Martin. "Mercredi, à la Flèche Wallonne, je n'étais pas content. J'ai fait des erreurs et je n'ai pas pu battre Valverde. A Liège, par contre, la journée a été parfaite. Je termine certes 2e mais le mot 'frustration' n'est pas le bon en ce qui me concerne. Je suis en fait très content de la façon dont j'ai couru avec mon équipe. Mes équipiers ont tout fait parfaitement pour m'amener dans la finale. J'ai cru que je pourrais surprendre Valverde mais ce fut impossible. Quand j'ai lancé mon attaque dans Ans, je n'ai plus regardé derrière moi. Je savais que devais me donner à 100% jusqu'à la ligne. Quand Valverde m'a dépassé, j'ai juste espéré que personne d'autre me dépasse. Chaque année, courir la Doyenne est un plaisir, j'adore cette course, son histoire. Je comprends mieux maintenant ce que ça veut dire de la gagner."

Commentant le décès du coureur italien Michele Scarponi, Dan Martin a évoqué la tristesse et la fatalité. "Samedi, nous avons tous eu un sentiment très triste, l'émotion était très grande hier. On a essayé de faire abstraction de cette tristesse ce dimanche et de faire la course normalement. Quand un coureur, professionnel ou non, sort à l'entraînement, il pense qu'il va toujours rentrer chez lui. Michele n'est pas rentré. Rien n'est jamais acquis."





Michal Kwiatkowski (3e): "J'étais un peu trop loin dans Ans"

Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) s'est classé 3e de Liège-Bastogne-Liège, comme il l'avait déjà fait en 2014.

"Le rythme du peloton a été très élevé pendant toute la journée", a indiqué Michal Kwiatkowski. "Tout le monde a vraiment lutté dans cette course qui fut très dure. Nous nous sommes toujours adaptés au rythme de la course. Mon équipe a fait un très gros travail et je l'en remercie. Nous avons essayé de nous allier à l'équipe Movistar pour réduire l'écart sur la longue échappée matinale. J'avais les jambes pour faire un résultat à Ans, je sentais que j'avais tout sous contrôle. Dans le sprint final, toutefois, j'étais un peu trop loin quand Martin et Valverde ont lancé le sprint. Je suis heureux d'être sur le podium de cette course. J'espère y retrouver Valverde en 2018."





Romain Bardet: "Une belle course, mais un peu bizarre"

"Ce fut une belle course même si elle a été un peu bizarre. Ce fut difficile de faire la sélection dans le final. J'ai calculé mes efforts car je savais qu'il faudrait être frais dans les derniers kilomètres. J'ai pu compter sur de supers équipiers, notamment Cyril Gautier qui a été extraordinaire pour me placer dans une excellente position sous la flamme. Je reste troisième jusqu'aux 150 mètres puis je me fais passer par les purs sprinteurs. Je suis confronté à cette carence de ne pas être aussi explosif. Je suis davantage un grimpeur mais j'ai fait le maximum. J'ai pourtant cru pouvoir faire 3e. La course a été dure dès le départ, c'était donc une bonne nouvelle pour moi. Mais on attendait Valverde, Martin ou Kwiatkowski. Et la hiérarchie a été respectée. C'était difficile d'anticiper. J'ai tenté d'attaquer dans la côte de Saint-Nicolas mais en me retournant, j'ai constaté qu'il y avait encore beaucoup de monde derrière. C'était inutile de prolonger l'effort à ce moment. C'est ma course préférée. Je retenterai année après année. Maintenant, je vais me reposer et vous me reverrez au Dauphiné".