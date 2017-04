Voilà, c’est fini. Tom Boonen a donné ses derniers coups de pédales à l’occasion du critérium organisé en son honneur à Mol. Plus de 15.000 spectateurs avaient répondu présent.

L’ancien champion du Monde a levé les bras une ultime fois en démarrant dans le dernier tour. Terminant en solitaire, Boonen a pris la mesure dans l’ordre de Peter Sagan, Marcel Kittel, Philippe Gilbert et Pippo Pozzato. Les cinq hommes s’étaient échappés à quatre tours (de 1800 mètres) de l’arrivée devant une foule enthousiaste.

"On a discuté au début de la course, mais à la fin, ça allait très vite", expliquait le héros du jour, les larmes aux yeux. "C’est un sentiment bizarre, j’ai compris au fur et à mesure de la course que c’était la fin, que tout allait finir. C’est un chapitre important de ma vie qui se ferme, j’y suis occupé depuis que j’ai treize ans. Après Paris-Roubaix, j’avais encore la course en tête, j’avais roulé pour gagner, l’adrénaline était présente. Cette fois, ce fut plus plaisant, j’ai signé des autographes, me suis laissé prendre en photo, je me suis amusé, l’ambiance, les applaudissements, les cris du public, j’en avais la chair de poule."

Depuis Paris-Roubaix, Tom Boonen n’a pas encore beaucoup profité de sa nouvelle vie.

"Les dernières semaines ont été intenses", avouait-il. "Notamment pour organiser cette journée, qui s’est révélée superbe. Ça a été très plaisant, ce le sera encore plus ce soir (hier soir). Je suis heureux de la venue de tous ces gens, de tous les coureurs, anciens ou actuels. Ça montre le respect des gens, sans doute parce que je suis resté le même en course et à côté."

Et après la course, Tom Boonen, bien entouré sur le podium, a célébré sa retraite par une petite danse...

Museeuw remporte l'épreuve "des anciens"

Avant le critérium qui avait réuni près de quarante coureurs, une épreuve pour anciens champions, remportée par Johan Museeuw devant Erik Zabel, avait, elle aussi, réuni un peloton à faire pâlir d’envie n’importe quel organisateur. Un seul exemple traduit bien le respect, l’admiration et l’amitié dont joui le jeune retraité. Invité à venir courir le critérium des anciens champions, Oscar Freire avait dû déclarer forfait car, déjà sous contrat, il participait ce samedi à une cyclosportive en Espagne. Celle-ci à peine terminée, le triple champion du monde a sauté dans un avion, direction la Belgique, pour venir saluer son ancien adversaire et participer à la fête.