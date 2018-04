Le départ de la 53e édition de l'Amstel Gold Race a été donné dimanche à 10h30 à Maastricht.

Sous le soleil et par une température de 15 degrés, les coureurs ont entamé un périple de 263 kilomètres agrémenté de 35 ascensions, généralement assez courtes. Vainqueur l'an passé, Philippe Gilbert figure à nouveau parmi les favoris, au même titre que Peter Sagan, Michael Matthews, Michal Kwiatkowski, Tim Wellens, Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe ou encore Greg Van Avermaet.

Le final a été légèrement modifié. "Il donne plus de chances aux attaquants et cela doit me convenir", a commenté au départ Alejandro Valverde.

Quadruple lauréat de l'épreuve, Gilbert peut rejoindre Jan Raas comme recordman de l'épreuve. "Il fait beau, même s'il y a beaucoup de vent, ce qui jouera certainement un rôle. Avec le nouveau final, la course sera plus difficile à contrôler pour l'équipe, mais nous ferons de notre mieux. Les attaquants auront l'avantage dans le final", pense Gilbert.

Avant le départ, une minute de silence a été observée en mémoire de Michael Goolaerts.

Gilbert : "Notre collectif reste solide"

Le vainqueur sortant connaît les clés du succès sur une épreuve qu’il a remportée quatre fois.

Forcément déçu de ne pas encore avoir gagné jusqu’à présent, et notamment les deux monuments qui manquent à son palmarès, Philippe Gilbert assure ne pas en faire une fixette.

"Le printemps des classiques a jusqu’à présent été très bon pour notre équipe" , expliquait-il vendredi, lors de la conférence de presse de son équipe établie à l’hôtel des Quick Step, le très chic La Butte aux Bois, à Lanaken. "Nous avons bien roulé, nous avons quasiment tout gagné et nous avons fait preuve d’un solide collectif. J’ai beaucoup roulé pour les autres, mais c’est comme ça. Bien sûr, j’ai aussi mes propres ambitions, mes propres envies de gagner. Cela n’a pas été le cas, mais je sais aussi l’accepter. Je sais accepter les victoires, mais aussi les défaites. Je sais facilement tourner les pages. Mais il n’y a pas de secret, je rêve toujours de gagner de grandes courses."

Dont l’Amstel Gold Race , qu’il considère comme une très grande. "Les meilleurs des classiques flandriennes seront toujours là, mais il y aura comme chaque année sur cette épreuve des coureurs ayant un profil différent" , poursuit Philippe Gilbert au sujet des puncheurs-grimpeurs. "Notamment avec Alejandro Valverde. Je ne sais pas pourquoi il n’a jamais remporté l’Amstel, mais il en a bien évidemment les capacités. Dans le sport de haut niveau, il y a plein de choses qui ne s’expliquent pas…"

Qu’a-t-il pensé de la prestation de Tim Wellens, mercredi, à la Flèche Brabançonne ? "Honnêtement ? Je n’ai pas regardé la course" , répond-il. "Je fais assez de vélo dans ma vie, je ne vais pas commencer à regarder les courses des autres ! Je n’ai pas non plus regardé le Tour du Pays Basque. Mais j’observe bien évidemment les résultats. La victoire de Wellens n’est pas une surprise. Dans le peloton, on connaît la valeur des coureurs. Et on sait qu’il ne faut jamais sous-estimer Wellens, il a déjà de solides références. Benoot est encore un peu plus tendre, mais il est dans une très bonne année. Ce qui est certain, c’est que nous n’aurons pas la pression, nous avons déjà tant gagné. Ce sont plutôt les formations qui n’ont pas encore remporté de classique cette année qui ont la pression. Elles devront peut-être prendre le poids de la course, même si nous n’oublions pas que rouler devant sur ce type d’épreuve est un avantage."

Gilbert sera associé à Alaphilippe. "Le noyau de notre groupe change, mais notre effectif reste très solide" , termine-t-il.