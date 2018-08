Le Tchèque Adam Toupalik (Corendon-Circus) a remporté la 3e étape de l'Arctic Race, la course cycliste professionnelle la plus septentrionale au monde, 201 km entre Honningsvag et Hammerfest, au terme de laquelle le Russe Sergei Chernetski a conservé la tête au général.

Toupalik, un spécialiste du cyclo-cross âgé de 22 ans, a signé sa première victoire professionnelle sur route en devançant de deux secondes le peloton réglé par le Néerlandais Mathieu van der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, Chernetski prenant la 3e place.

Au classement général, Chernetski compte désormais 7 secondes d'avance sur le Norvégien Markus Hoelgaard et 8 sec sur l'Américain Colin Joyce, vainqueur vendredi de la 2e étape.

La 4e et dernière étape conduira le peloton de Kvalsund à Alta sur 145 km.

Classement de la 3e étape:

1. Adam Toupalik (CZE/Corendon-Circus) les 201 km en 4 h 24:08.

2. Mathieu van der Poel (NED) à 2.

3. Sergei Chernetski (RUS) m.t.

4. Quentin Pacher (FRA) m.t.

5. Odd Christian Eiking (NOR) m.t.

Classement général:

1. Sergei Chernetski (RUS/Astana) 12 h 34:40.

2. Markus Hoelgaard (NOR) à 07.

3. Colin Joyce (USA) 08.

4. Danilo Wyss (SUI) 23.

5. Nicolas Roche (IRL) 37.