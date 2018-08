Le Néerlandais, irrésistible en Norvège, a remporté son deuxième succès en quatre jours.



Mathieu Van der Poel s’est imposé à Alta lors de la dernière étape de l’Arctic Race of Norway. Le coureur Corendon-Circus avait déjà remporté la première étape à Kirkenes jeudi. Le Néerlandais s’est montré irrésistible dans la montée finale (1,5 km à 4,5 %) pour l’emporter légèrement détaché. "J’aime ce genre d’arrivée et je me sentais très bien aujourd’hui", a sobrement commenté le vainqueur à l’arrivée.

Sergei Chernetski (Astana), leader du classement général depuis vendredi, remporte la 6e édition de l’Arctic Raceof Norway. Le Russe de 28 ans s’est montré particulièrement régulier en se classant dans le top 10 de toutes les étapes. Steff Cras (Katusha) finit, quant à lui, 7e et premier Belge.