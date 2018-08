Le Néerlandais a remporté la première étape de l’Arctic Race of Norway, reliant Vadso à Kirkenes dans la région du Finnmark. Mathieu Van der Poel en profite pour faire coup double et prendre la tête du classement général. Le coureur de Corendon-Circus s’est imposé en costaud et a même pu savourer sa victoire dans les derniers mètres au sommet de l’ascension finale (500 mètres à 8 %).

"C’est une très belle victoire pour commencer ici. J’aime ce type d’arrivée pour puncheurs, surtout avec le circuit local qui était très dur", a commenté le vainqueur après l’arrivée. Mathieu Van der Poel devance au général le Russe Sergei Chernetski (Astana) et l’étonnant Belge Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen Baloise). La deuxième étape, très vallonnée, reliera demain Tana à Kjolleford sur 195 km.