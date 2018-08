En l’absence des stars du peloton, Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus) fait partie des grands favoris de l’Arctic Race of Norway, qui débute demain.

"Mon premier objectif sera de gagner une étape. Et si tout se passe bien, je peux également faire un bon classement", avance celui qui est champion des Pays-Bas en titre sur la route, en cyclo-cross et en VTT.

Mathieu Van der Poel vient encore de démontrer toute sa classe lors des derniers championnats d’Europe (le 12 août à Glasgow). Mais également sa condition actuelle puisque le fils d’Adrie et petit-fils de Raymond Poulidor a ramené la médaille d’argent d’Écosse. "Je dois attendre jeudi pour savoir comment vont les jambes. Car j’ai été assez occupé après les championnats, notamment pour me rendre en Norvège. Mais je me sens très bien et j’espère disputer une bonne course."

L’épreuve par étapes norvégienne doit servir à Mathieu Van der Poel de tremplin pour la suite de la saison. "Les championnats du monde de VTT représentent mon prochain but. Et je pense que l’Arctic Race of Norway est une bonne préparation", détaille le dernier vainqueur du Tour de Limbourg. Mathieu Van der Poel va donc tenter de décrocher en Norvège une cinquième victoire sur route en 2018.