Le mois de juillet et, spécialement, le Tour de France sont propices aux échanges et aux négociations entre les coureurs et les managers. Cette année, plus que jamais, le mercato s’annonce très chaud et son ouverture qui s’est déroulée ce 1er août a déjà apporté son lot de signatures.

C’est signé

Plusieurs stars ont déjà apposé leur signature au bas d’un contrat au sein d’une nouvelle équipe. C’est notamment le cas d’ Alexander Kristoff qui va rejoindre les deux prochaines saisons l’équipe UAE Emirates. Warren Barguil quitte, lui, la Sunweb pour rejoindre la formation continentale pro Fortuneo-Oscaro. Une structure qui, comme lui, provient de Bretagne. Emmanuel Hubert a, en tout cas, réalisé le premier gros coup du mercato avec la signature du dernier meilleur grimpeur du Tour ! Par contre, le grimpeur argentin Sepulveda s’est engagé avec la Movistar pour 2018. Tandis que, chez Sagan, la Bora-Hansgrohe a engagé Daniel Oss et Peter Kennaugh , deux excellents équipiers pour les classiques et la montagne. Patrick Lefevere pourra, de son côté, compter deux années de plus dans ses rangs sur le très talentueux Julian Alaphilippe . Mercredi soir, Tony Gallopin a officialisé son transfert vers AG2R La Mondiale.

C’est en bonne voie

Jens Keukeleire va probablement s'engager avec la Lotto-Soudal. Le Flamand était au Tour avec les Australiens d’Orica-Scott. Ensuite, Jürgen Roelandts , si ce n’est pas encore officiel, devrait s’engager avec la BMC pour se mettre au service de Van Avermaet. Le robuste Sénéchal est en partance de chez Cofidis pour grossir les rangs de la Quick-Step Floors tandis que Marcel Kittel , lui, ne devrait plus faire partie de cette formation l’an prochain. Le redoutable sprinter allemand est fortement pressenti pour prendre la relève de Kristoff chez Katusha. Enfin, Louis Meintjes serait presque tombé d’accord pour effectuer un retour à la Dimension Data, une équipe dont il a porté les couleurs pendant trois saisons.

Tout peut encore se produire

Mikel Landa est un homme éminemment courtisé dans ce mercato. L’Espagnol est la cible d’Astana, de la Movistar ou encore d’UAE Emirates ! Pour l’instant, rien n’a fuité, même s’il a publiquement annoncé qu’un retour dans une équipe ibérique était son premier souhait. Quid de Nairo Quintana ? Le Colombien n’est pas encore certain de rouler la saison prochaine pour Movistar, malgré son contrat qui court jusqu’en 2019. Sky et Astana sont très intéressés par son profil. Rigoberto Uran est, lui, courtisé par Astana, mais rien n’indique qu’il partira là-bas. Astana qui pourrait aussi perdre Fabio Aru . Le vainqueur d’étape sur le dernier Tour de France a été approché par UAE Emirates qui souhaite en faire son leader pour les grands Tours.





Alberto Bettiol rejoint BMC, heureux de pouvoir rouler aux côtés de Van Avermaet

L'Italien Alberto Bettiol va quitter l'équipe Cannondale-Drapac à la fin de la saison pour rejoindre BMC. C'est ce qu'a annoncé la formation américaine jeudi matin sur son site officiel.

Bettiol, 23 ans, ne compte aucune victoire à son palmarès mais a accroché plusieurs top 10 dans des courses d'un jour sur le circuit WorldTour. En effet, il a terminé 6e de la Classique de Saint-Sébastien et 10e du Grand Prix de l'E3 cette année. Il a déjà participé à un Giro et un Tour, où il a terminé cinquième de la 3e étape entre Verviers et Longwy cet été.

"Il n'a peut-être que 23 ans mais il a déjà de l'expérience et a signé de très bons résultats", a raconté Jim Ochowicz, manager chez BMC. "Il a beaucoup de qualités, sur différents terrains, et nous sommes impatients de pouvoir l'aider à grandir, que ce soit sur les classiques ou les contre-la-montre."

"J'ai toujours perçu BMC comme une équipe incroyablement professionnelle, une des plus grandes du WorldTour, si ce n'est la plus grande. Qu'importe mon prochain rôle, je ferai de mon mieux. Je suis impatient de pouvoir rouler avec ce champion qu'est Greg Van Avermaet. Je vais pouvoir beaucoup apprendre à ses côtés", a raconté l'Italien.

A noter que la durée du contrat n'a pas été communiquée par l'équipe BMC.





Nieve chez Orica, Kristoff chez Emirats

Le grimpeur espagnol Mikel Nieve courra les deux saisons prochaines pour l'équipe Orica et le routier-sprinteur norvégien Alexander Kristoff pour Emirats, ont annoncé jeudi leurs futures formations.

Nieve (33 ans), un ancien de l'équipe basque Euskadi, roulait pour Sky depuis 2014. Vainqueur d'étapes au Giro et à la Vuelta, il a travaillé pour le Britannique Chris Froome dans ses deux derniers Tours de France victorieux (2016, 2017).

"Sa venue renforce le groupe que nous construisons pour conforter nos jeunes coureurs de classement général", a estimé le directeur sportif de l'équipe australienne, Matt White, à propos de ses trois chefs de file dans les grands tours, le Colombien Esteban Chaves et les Britanniques Adam et Simon Yates.

Kristoff (30 ans) a gagné deux "monuments" dans sa carrière sous les couleurs de Katusha, Milan-Sanremo en 2014 et le Tour des Flandres l'année suivante. Cette saison, il compte notamment deux succès dans des courses d'un jour figurant au circuit mondial (WorldTour), le GP de Francfort le 1er mai et la RideLondon dimanche dernier.

"Le contrat définitif sera signé dans les prochaines semaines, après des tests médicaux de routine", a précisé la formation Emirats, dirigée par l'Italien Giuseppe Saronni.

Deux autres mouvements notables ont été également annoncés jeudi matin: l'espoir italien Alberto Bettiol (23 ans, Cannondale) a été recruté par BMC et le grimpeur espagnol Omar Fraile (27 ans, Dimension Data), vainqueur d'étape au dernier Giro, a signé pour deux ans en faveur d'Astana.