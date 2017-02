Ben Hermans (BMC) a remporté samedi la 5e et avant-dernière étape du Tour d'Oman (2.HC), disputée sur 152 km entre Sama'il et Jabal Al Akhdhar. Le Limbourgeois s'est imposé au sommet de Green Mountain devant l'Italien Fabio Aru (Astana) et le Portugais Rui Costa (UAE Abu Dhabi).

Déjà vainqueur de la 2e étape, Hermans conserve sa 1e place au classement général. Le coureur belge de 30 ans est pratiquement assuré de la victoire finale.

"J'en reste pantois", a déclaré Ben Hermans après sa victoire dans la cinquième étape du Tour d'Oman, samedi. "Cette victoire a une grande valeur. Je ne suis pas encore sûr de la victoire finale, il reste la dernière étape dimanche, mais sans coup du sort, elle ne peut plus m'échapper. Je place cette victoire finale au même niveau que la Flèche Brabançonne."

"J'ai souffert jusqu'au bout pour remporter cette étape", a raconté le coureur belge. "Aru est longtemps resté dans ma roue. Il ne lâchait pas et j'ai dû sortir le grand jeu dans le dernier kilomètre pour gagner."

Hermans était confiant avant l'étape. Il a pu compter en outre sur le soutien de son équipe. "Ils ont effectué un énorme travail. Ils ont contrôlé la course, dicté le tempo et à la fin je suis heureux d'avoir pu terminer le travail."

Deuxième du Tour de Valence, le coureur de BMC est en forme. "J'ai vécu un hiver sans tracas et effectué une préparation parfaite. Je n'ai rien fait de fou à l'entraînement, je me suis entraîné normalement. Je pensais que mon premier pic de forme se produirait ici, mais il est arrivé plus tôt, au Tour de Valence. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'entraînements pour atteindre directement une super condition. Je dois juste rester discipliné, en bonne santé. Si tu n'a pas de malchance ou ne tombes pas, tu es vite bien. J'ai engrangé beaucoup de confiance ici, ce qui est bon pour ma position dans l'équipe."

Hermans a vu Philippe Gilbert quitter BMC à l'inter-saison. Les deux coureurs s'entendaient bien, mais le départ de Gilbert offre à Hermans la possibilité de jouer sa carte personnelle plus souvent. "J'ai aussi beaucoup appris de Philippe. Quand tu as quelqu'un comme Philippe dans l'équipe, c'est logique qu'il soit le leader. Il m'a même envoyé un message ce matin pour me souhaiter bonne chance. Je peux plus souvent tenter ma chance, ce dont je suis heureux. Cette victoire signifie énormément pour moi et m'aidera certainement à poursuivre sur cette lancée."