Cyclisme Les Belges n'ont rien pu faire contre la puissance de Terpstra ce dimanche au Ronde.

Les réactions des Belges:

Greg Van Avermaet (5e) : "Un Ronde très dur"

"C'était un Ronde très dur, il faisait très froid au début. Au deuxième Quaremont, j'étais loin, j'ai dû produire unn effort, mais c'était rétabli au Koppenberg. Terpstra est parti au bon moment, on a essayé de rouler derrière lui mais il était fort, c'était difficile. J'étais bien, mais pas super, comme tout le monde, je pense, à cause de ces conditions. Je suis déçu, mais il y a des années où je l'étais beaucoup plus. Cette fois, je pouvais espérer au mieux un podium, mais pas gagner. J'espère que cela ira mieux dimanche à Paris-Roubaix."

Benoot (8e) : "Je suis déçu du résultat"

Tiesj Benoot est arrivé à son bus Lotto-Soudal, quelques minutes après la course, avec une mine un défaite. "Oui, je suis déçu, j’avais de très bonnes jambes, avec laquelle je pense que j’aurais pu viser le podium", raconte le Gantois, qui s’est classé huitième. "Je pense que j’étais parmi les trois ou quatre meilleurs de l’épreuve. Mais Terpstra était clairement le plus fort. Quand on voit qu’il a lâché Nibali, cela veut tout dire ! Personnellement, je pense avoir fait une bonne course, attentive. Mais alors que je venais de produire un effort, Terpstra est parti… Ensuite, avec Gilbert et Stybar qui ont bien contrôlé pour lui, c’était fini. Avec une meilleure entente, nous aurions peut-être pu reprendre Pedersen, mais pas Terpstra. Chapeau à lui. Et aux Quick Step."



Wout Van Aert (9e) : "J'ai souffert"

"Je suis content, un top-10 dans mon premier Tour des Flandres, c'est bien, mais je ne peux pas dire non plus que je sois totalement surpris, comme je l'avais été au Nieuwsblad ou aux Strade Bianche. J'ai tourné mal en bas de la dernière ascension du Paterberg, j'ai encore souffert sur le haut où j'étais un peu décroché, heureusement, avec Stuyven et Naesen, nous avons directement roulé et boucher le trou. Ensuite, alors que Terpstra faisait un numéro, les autres Quick Step ont contrôlé."





Oliver Naesen (11e) : "J'ai mal partout"

"La première moitié de la course s'est bien déroulée mais après j'ai dû rouler ma finale. J'ai eu de nombreux ennuis. On est tombé devant moi, impossible de l'éviter, j'ai fini par rentrer, mais j'avais laissé des forces. Le genou, ça a été, mais j'ai mal partout. Rendez-vous dans une semaine."





Sep Vanmarcke (13e) : "Je n'étais pas assez fort"

"Je suis très déçu par mon résultat, mais en fait, je n'étais pas assez fort aujourd'hui. Pourquoi ? Je n'en sais rien. A la fin du Paterberg, j'ai eu une crampe, en fait, j'étais perclus de crampes, j'en ai eu aussi dans les mains, j'ai changé de vitesse sans le vouloir. Les Quick Step ont bien fermé derrière Terpstra, mais ça tournait quand même pas mal chez nous. Cela veut dire combien il était fort."

Stijn Vandenbergh (36e): "Pris dans une chute au Koppenberg"

"Oliver n’était pas au top mais il fait quand même un bon résultat. Sans la malchance, il aurait pu faire un top 3 ou un top 5. J’ai de bonnes jambes mais j’ai été pris dans une chute au Koppenberg. J’ai perdu une minute et j’ai quand même essayé de revenir mais c’était impossible. Oliver marche bien et je suis en bonne forme donc nous pouvons être optimistes pour Paris-Roubaix. Mais la Quick-Step est très forte car elle a quatre coureurs capables de faire la différence."