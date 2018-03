"Je me sens bien, les sensations étaient là lors des dernières courses. Je pense faire partie des favoris... il y a les Quick Step, Sagan et ensuite 5 ou 6 candidats dont moi. Le scénario idéal, pour moi, ce serait une course ouverte, qui se décante tôt et sans trop de Quick Step" nous a-t-il notamment expliqué.Pour rappel, le Gantois de 24 ans s'est offert son premier succès professionnel cette année, lors des Strade Bianche. Il est probablement dans la forme de sa vie.