Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) a remporté mardi la Napoleon Games Cycling Cup, la Coupe de Belgique de cyclisme, après sa 8e place à Binche-Chimay-Binche.

"J'ai essayé de gagner la course mardi à Binche", a indiqué Timothy Dupont, actuel leader du classement de l'UCI Europe Tour. " J'ai été dans la bonne échappée dans la finale mais nous avons été repris à 4 kilomètres de l'arrivée. J'étais pourtant dans un bon groupe et j'espérais disputer le sprint pour la victoire. Mais l'issue de la course a été différente. Je remporte par contre la Coupe de Belgique, que j'avais déjà gagnée en 2016, mais que nous avions perdue à Binche en 2017 (Kenny Dehaes, 2e): c'est magnifique de pouvoir monter sur le podium dans la ville de notre sponsor Wanty. Je suis content de ma saison avec 35 top-10, mais une seule victoire. J'ai fait toutes les classiques, mon premier Tour de France. Je suis régulier depuis le tout début de la saison".

Timothy Dupont disputera encore cette saison Paris-Bourges, Paris-Tours et la Tacx Pro Classic.