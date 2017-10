Le tracé du prochain Tour de France sera dévoilé mardi midi par Christian Prudhomme. On sait déjà que la Grande Boucle 2018 démarrera de Vendée et des Pays de Loire, mais qu’elle ne passera pas par la Belgique.

Un an plus tard, en revanche, c’est Bruxelles qui accueillera le Grand Départ du Tour de France 2019, cinquante ans après le premier des cinq succès d’Eddy Merckx. La première étape, en ligne, et la deuxième, un contre-la-montre par équipes, auront lieu les samedi 29 et dimanche 30 juin 2019, dans et autour de la capitale.

Mais ensuite, d’où démarrera et finira la 3e étape, le lundi 1er juillet ?

(...)