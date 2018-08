Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) a remporté au sprint la première étape du Binckbank Tour (WorldTour) disputée sur 177,3km entre Heerenveen et Bolsward aux Pays-Bas, lundi.

Fabio Jakobsen s'est imposé dans un sprint dont l'approche a été perturbée par une chute, devançant dans l'ordre l'Allemand Marcel Kittel (Katusha) et l'Australien Caleb Ewan (Mitchelton-Scott). Premier belge, Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) est 8e devant Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Six hommes ont composé l'échappée du jour avec les Belges Dries De Bondt (Veranda's Willems-Crelan), Dimitri Peyskens (WB-Aqua Protect-Veranclassic) et Thomas Sprinters (Sport Vlaanderen-Baloise), l'Italien Manuele Boaro (Bahrein-Merida), ainsi que les Néerlandais Elmar Reinders (Roompot) et Julius van den Berg (EF Education First-Drapac). Leur aventure sous la pluie s'est achevée à 12 kilomètres de l'arrivée. Un autre Néerlandais Jan Willem Van Schip (Rompoot) a tenté d'y aller seul, mais sa tentative a avorté à trois kilomètres du but.

Mardi, la deuxième étape de cette course par étapes aux Pays-Bas et en Belgique proposera au peloton un contre-la-montre individuel de 12,7 km à Venray, toujours en terre néerlandaise. L'entrée en Belgique se fera mercredi. Le Binckbank Tour s'achèvera dimanche à Grammont.