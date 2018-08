La 7e et dernière étape du BinckBank Tour, courue ce dimanche entre les Lacs de l’Eau d’Heure et Grammont, promet énormément avec entre autres, trois ascensions du Mur et du Bosberg. Même si plus de la moitié de ceux qui restaient ce samedi matin en position de pouvoir gagner la course, a été rayée de la liste des candidats à la succession de Tom Dumoulin après la 6e étape, gagnée à Sittard par l’Autrichien Gregor Mühlberger, rien n’est joué.

