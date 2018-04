L’Australien Richie Porte ne se présente pas au départ du Tour de Romandie dans les meilleures dispositions. Tout d’abord car Andy Rihs, le propriétaire de son équipe BMC, est décédé mercredi dernier. Ensuite parce que Richie Porte a peu couru depuis son abandon sans gloire au Tour du Pays basque, il y a un peu plus de deux semaines. "Je ne me mets pas trop de pression cette année car je ne sais pas trop où j’en suis au niveau de la forme", a d’ailleurs expliqué l’Australien sur le site de son équipe. Richie Porte, qui n’a plus gagné depuis le 20 janvier, doit impérativement se rassurer cette semaine.

Il n’est d’ailleurs pas possible pour le leader d’une équipe suisse de se présenter sans un minimum de motivation au départ du Tour de Romandie. "Même si mes ambitions sont plus modestes cette année, c’est une course que j’aime et où je me donnerai à 100 %", a ajouté le tenant du titre.

Si Richie Porte ne montre pas son meilleur visage, la BMC peut compter sur un leader de rechange. "Nous avons aussi Tejay van Garderen et il est en bonne forme, donc nous allons chercher à le protéger et à le mettre dans de bonnes dispositions pour le classement général", a avancé le directeur sportif Fabio Baldato. Le coureur américain, sixième l’année dernière, est prêt à endosser le rôle de leader en cas de défaillance de son leader australien. "Ma forme est bonne. Être dans une équipe si étroitement liée à la Suisse signifie que cette course est un grand objectif pour nous. Cela nous donne une motivation supplémentaire. Le parcours nous convient, et nous sommes prêts à nous battre. Nous le devons à Andy", a détaillé Tejay van Garderen.

L’équipe BMC aligne également Rohan Dennis, grand favori du prologue aujourd’hui à Fribourg. "Il va faire son ultime préparation pour le Giro durant cette course. Et je suis sûr qu’il a ciblé le prologue de 4 km. C’est peut-être un peu court mais nous savons que sur ce genre d’effort, il est toujours l’un des plus forts du peloton", a indiqué Fabio Baldato. Avec ses trois atouts, l’équipe BMC a les moyens de rendre, sur ses terres, un bel hommage à Andy Rihs.