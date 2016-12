Il est parti comme une fusée. Et il a longtemps fait illusion. Pour son retour sur un cyclo-cross de haut niveau, ce lundi, Lars Boom a épaté. Le Néerlandais, ancien champion du monde de la discipline (2008) qui s’est depuis tourné vers la route, a décidé, comme l’an passé, de revenir à ses premières amours durant l’hiver. Mais avec plus de sérieux qu’il y a un an.

Il l’avait d’ailleurs annoncé avant de s’aligner sur quelques épreuves au Pays Basque : il espère jouer les premiers rôles au Championnat du Monde des labourés, qui aura lieu fin janvier, sur un tracé annoncé corsé. Et cela s’est confirmé à Heusden-Zolder, où, grâce à un excellent départ, il a longtemps été entre la quatrième et la huitième position. Avant de coincer un peu dans le final, pour terminer onzième.

"Mais je suis très satisfait, les sensations sont bien meilleures que l’an passé", a-t-il déclaré à nos confrères du nord du pays. "Il y a un an, j’étais aussi bien parti avant de coincer. Ici, j’ai longtemps essayé de maintenir ma quatrième place. J’ai même cru au podium ! Avant de me rendre compte que je devais trop reboucher des trous, parce que mon niveau technique est bien inférieur à celui de tous les jeunes qui font toute la saison de cyclo-cross. Mais bon, je reste satisfait : j’ai montré que je sais encore faire du cyclo-cross."

Et le vainqueur d’une étape sur le Tour de France et d’une étape sur la Vuelta compte continuer à en faire durant le mois qui arrive. Son prochain est prévu le 4 janvier, aux Pays-Bas, à Surhuisterveen, dans une épreuve de catégorie 2, qu’il disputera avec le maillot du Team LottoNL-Jumbo, où il a signé pour 2017.

Ensuite, il compte prendre part au championnat de son pays, à Sint-Michielgestel. Avant les manches de Coupe du Monde de Lazio et d’Hoogerheide. Et, il l’espère, le Mondial. "Je sais que les places en sélection pour le Championnat du Monde sont chères (NdlR : il y a six places pour les Néerlandais), je sais que des gars font toute la saison de cyclo-cross et que ce n’est pas mon cas, mais j’ai aussi longtemps joué la quatrième place dans une manche de la Coupe du Monde, ce qui n’est pas le cas de tout le monde…" a-t-il encore précisé.