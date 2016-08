Boonen: "Concentré jusqu’au bout"

Cyclisme

On le sait depuis quelques semaines, Tom Boonen est occupé à donner ses derniers coups de pédales comme coureur. L’Anversois, qui a prolongé son contrat de quatre mois avec Etixx-Quick Step arrêtera officiellement sa carrière le dimanche 9 avril, à l’issue de Paris-Roubaix.

Quatre jours plus tôt, Boonen disputera sa dernière course belge à l’occasion du GP de l’Escaut, la seule classique anversoise du calendrier. Une épreuve que le Campinois a remportée à deux reprises, en 2004 et 2006, à une époque où la plus ancienne classique flamande (née en 1907) était disputée après Paris-Roubaix. L’an prochain, pour honorer celui qui a dominé ces dix dernières années les classiques pavées (trois succès au Tour des Flandres, quatre à Paris-Roubaix, trois à Gand-Wevelgem et cinq au GP E3...), le Grand Prix de l’Escaut démarrera le mercredi 5 avril de Mol, la ville de Boonen.

"Ce sera ma dernière course sur le territoire belge", a annoncé l’ancien champion du monde lors d’une conférence de presse tenue ce mardi dans sa ville natale, où il vit aussi depuis bientôt trente-six ans. "C’est une fierté et une joie. Ce sera quelque chose d’unique et de magnifique de terminer ainsi, chez moi, devant mes supporters (NdlR : avant de partir vers Schoten où elle se termine, la course sera repassée par Mol, après une cinquantaine de kilomètres). Ce sera aussi une motivation supplémentaire. Ce serait super de pouvoir lutter pour la victoire ce jour-là, mais c’est encore tellement loin… Les dernières années, on a toujours joué la carte d’autres coureurs dans cette course afin que je ne prenne pas de risques en fonction de Paris-Roubaix."

Avant cela, Boonen veut en effet se focaliser d’abord sur la fin de la saison. Dès samedi, il disputera la Brussels Cycling Classic, puis les classiques canadiennes et l’Eneco Tour avec l’ambition de s’y distinguer mais aussi pour y préparer au mieux en vue du Mondial de Doha, au Qatar. Puis, ce sera un dernier hiver en fonction des classiques printanières.

"Pas question de tournée d’adieu, je resterai concentré jusqu’au bout et surtout sur ces courses qui m’ont toujours motivé depuis mes débuts et j’espère y réussir une fois encore."