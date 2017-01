Tom Boonen reprend la compétition, ce lundi, en Argentine, à l’occasion du Tour de San juan. Le Belge a, depuis plusieurs saisons, pris l’habitude de donner ses premiers coups de pédale dans cette partie de l’hémisphère sud. Il y a quelques jours, son coéquipier Peter Serry a posté une photo d’une des jambes de Tom Boonen où le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix semblait particulièrement affûté. Il faut dire que, cette saison, l’Anversois arrive sans avoir connu le moindre pépin physique pendant l’hiver.

"Il y a eu beaucoup de réactions concernant cette photo, mais j’ai le même poids que les années précédentes… a déclaré Boonen à nos confrères de Sporza. "L’an dernier, j’étais peut-être un peu plus lourd car je n’avais pas pu m’entraîner à fond. Sinon, je dirais que c’est un poids normal."

Présent en Argentine depuis plusieurs jours, Boonen a quelques ambitions pour cette course par étapes. "Je me suis surtout entraîné pour essayer de m’acclimater à la chaleur car il fait exceptionnellement chaud ici en Argentine…", souligne le double champion de Belgique. "Nous avons réalisé ce que nous avions prévu de faire, ce qui est déjà une réussite."

Dans ce Tour de San Juan, Boonen partagera le leadership avec Fernando Gaviria. "La première étape devrait normalement se terminer par un sprint massif où nous jouerons probablement la carte de Gaviria. Tout cela dépendra de comment il se sent. Il n’est pas encore arrivé au sommet de sa condition."

Cela ne signifie pas non plus que Boonen ne jouera que le rôle d’équipier sur cette course. "J’ai coché quelques belles étapes ou je pourrai me montrer…" souligne-t-il. "Il y a assez d’opportunités. Remporter une étape, ça serait très beau mais je considère que ce périple jusqu’en Argentine est déjà réussi. Nous avons pu nous entraîner ici sous des conditions climatiques agréables."

Après l’épreuve argentine, Boonen enchaînera avec le Tour d’Oman fin du mois de février (il devait prendre part au Tour du Qatar mais vu que celui-ci a été annulé, il s’entraînera deux semaines à domicile) avant le week-end d’ouverture des classiques belges avec le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Pour rappel il n’a jamais remporté le Nieuwsblad et il achèvera sa carrière après le prochain Paris-Roubaix, l’ultime défi de vie de sportif pro.