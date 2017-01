Pour la seizième fois, Tom Boonen a participé ce mercredi à Courtrai à la présentation officielle de son équipe, Quick Step Floors. Pour la dernière fois aussi, puisque l’ancien champion du monde arrêtera sa carrière au soir de Paris-Roubaix, le dimanche 9 avril.

Tom, que ressentez-vous à moins de trois mois de votre retraite sportive ?

"C’est un double sentiment. Quand la saison passée s’est terminée au Qatar, cela semblait encore loin, mais, finalement, tout a été très vite. Les deux stages sont déjà passés. Maintenant, je suis impatient de débuter, je vais partir dimanche en Argentine pour y courir le Tour de San Juan (NdlR : qui débute le lundi 23) . J’ai déjà envie de me mêler aux sprints."

Vous ne regrettez pas votre choix ?

"Je ne le regrette pas mais plus on se rapproche de l’échéance, plus on se demande si on a fait le bon choix."

C’est le cas ?

"Oui, je le pense. À toute chose, il y a une fin. Celle de ma carrière sportive va arriver. C’est d’ailleurs la seule chose que l’on sait quand on débute : un jour, on arrêtera. J’ai roulé seize ans dont la plupart au plus haut niveau. Maintenant, j’espère que je pourrai finir dans les meilleures conditions. C’est un choix réfléchi. Je ne changerai pas d’avis. Je vais avoir 37 ans, c’est jeune encore, mais pour un sportif de haut niveau, c’est beaucoup. Il est temps que je passe à autre chose."

Avant cela, vous avez de grands et derniers objectifs. Comment les avez-vous préparés ?

"En passant un bon hiver, sans blessure, sans maladie. Ce fut très différent de l’an passé, ou d’autres saisons précédentes. Au stage, j’ai pu voir, dans des tests, des simulations de course, que je suis très bien, là où je dois être pour espérer jouer la gagne au printemps. Je suis évidemment nettement mieux qu’il y a un an. Il y a douze mois, j’étais vraiment en retard et ce fut un miracle si j’ai pu arriver en condition une semaine avant Paris-Roubaix."

Vous aviez fini deuxième et vous vous êtes offert une dernière chance en poursuivant douze mois encore.

"Ce jour-là, j’ai décidé de continuer car je me sentais encore très bien, parce que j’aurais pu gagner et, en effet, on ne saura jamais ce qui se serait produit si j’avais gagné. Je suis quelqu’un qui prend des décisions dans l’instant, peut-être aurais-je dit alors que j’arrêtais directement… "

Gagner au Vélodrome, une cinquième fois, c’est le but ?

"C’est bien entendu mon principal objectif et surtout le dernier car j’en ai d’autres avant. L’an passé, j’y étais à 80 %, cette fois, si tout se poursuit comme maintenant, je serai mieux, mais j’ai 36 ans. De toute façon, à partir de ma première course, j’aimerais toutes les remporter jusqu’à Paris-Roubaix, mais je ne pense pas que ce sera possible…"

Vous avez eu des soucis ces dernières années. Cela ne va pas vous inciter à lever le pied d’ici à avril ?

"Je ne vais pas rouler en dedans jusqu’à Roubaix, même si la possibilité de chuter existe. Elle existe dans chaque course, à tout moment. Si je me blesse, comme cela a été le cas plusieurs fois les années précédentes, ce sera définitivement fini, mais il ne faut pas y penser."

Une semaine avant, il y a le Tour des Flandres…

"Le Ronde devient plus difficile à gagner pour quelqu’un de mon âge. C’est plus explosif, depuis que la finale a été redessinée."

Quel va être votre programme ?

"D’abord San Juan, ensuite c’était le Qatar, mais ce n’est plus le cas depuis l’annulation de la course. Je m’entraînerai donc une semaine de plus à la maison car ce n’était pas possible de courir en Argentine puis au Tour de Valence : il n’y a qu’un jour entre les deux. Ensuite viendront le Tour d’Oman, le Nieuwsblad, Kuurne, Tirreno et Milan-Sanremo avant les classiques flamandes."





Que ferez-vous le 10 avril ?

"C’est le lundi après Roubaix ? Ce sera un jour comme les autres, je conduirai les petites (NdlR : ses jumelles Jacqueline et Valentine ont deux ans) à la crèche, après avoir préparé leur petit-déjeuner."

Mais ensuite ?

"J’ai déjà pensé à ma reconversion; tout est quasi réglé. Je ne resterai pas sans rien faire; j’en parlerai après Paris-Roubaix. Je prendrai bien sûr d’abord du repos, mais ensuite, je serai bien occupé et pas que dans le sport."

Vous n’avez pas peur du trou noir que subissent de nombreux sportifs après avoir arrêté ?

"J’aime encore le cyclisme. J’ai vu assez de collègues qui ont arrêté fatigués, dégoûtés; ce n’est pas mon cas. Je continuerai à rouler, plus comme coureur professionnel, et certainement à faire du sport."

Patrcik Lefevere: "Il va y avoir de l’émotion !"

"Cette saison va être particulière, comme il s’agira de la dernière de Tom Boonen. Tom fait partie de l’équipe depuis si longtemps, il a quasiment fait toute sa carrière chez nous. J’ai une relation particulière avec lui, même si je ne dirais pas que je suis dans une relation similaire à celle d’un père et d’un fils. Le printemps qui arrive va être marqué par l’émotion. Surtout pour sa dernière, à Paris-Roubaix, qui est la course qui lui correspond le mieux. J’aimerais tant qu’il puisse terminer sa carrière en apothéose. Avec un résultat canon sur ses courses de prédilection. Émotionnellement, cela va être fort. Qu’il gagne. Ou qu’il ne gagne pas. Tout le monde me demande comment faire cohabiter Gilbert et Boonen sur les classiques flamandes, mais ce problème de luxe, je l’ai toujours eu ! Et il n’y a d’ailleurs pas qu’eux : nous avons aussi Terpstra, Stybar… Ce sont des champions, qui se respectent, et qui n’ont pas besoin de beaucoup communiquer pour se comprendre."

Merckx : "Tom est un coureur d’exception"





"Dans l’histoire du cyclisme belge, Tom occupe une place très importante. Ce qui est sûr, c’est que ça va être difficile de trouver un nouveau Boonen dans le futur", explique Eddy Merckx. "Ce ne sera pas évident quand on voit son palmarès. C’est un coureur d’exception, aussi par sa personnalité, par son charisme. Dans les classiques pavées, quand on voit tout ce qu’il a gagné comme courses, il est le roi. Bien sûr, peut-être que Roger De Vlaeminck avait plus d’adversaires que Tom dans Paris-Roubaix où, aujourd’hui, les meilleurs coureurs mondiaux ne sont pas tous au départ. Mais, bon, c’est lui qui en a remporté le plus; cela veut dire quelque chose. Il va certainement laisser un grand vide. Pour le moment, on ne voit pas qui pourra le remplacer parmi les coureurs belges."

EDITO Boonen : "Un formidable champion"

Dans 87 jours, le dimanche 9 avril au soir, Tom Boonen mettra un terme à sa remarquable carrière. Qu’il s’impose ou pas d’ici là dans une nouvelle grande classique et bien évidemment qu’il triomphe ou non sur le ciment du vélodrome roubaisien où un cinquième succès s’est cruellement refusé à lui, il y a neuf mois, Tornado Tom aura marqué son sport, la formation à laquelle il est quasi resté fidèle depuis ses débuts et le cyclisme belge dans son ensemble.

Dans la galerie de nos plus grands champions au firmament de laquelle trône bien sûr majestueusement Eddy Merckx, le Campinois peut encore menacer sérieusement Rik Van Looy ou Roger De Vlaeminck, même si ces deux-là ont affirmé leur autorité sur un champ plus large de courses. Le cyclisme, il est vrai, a évolué depuis les périodes de l’ Empereur d’Herentals et du Gitan . Il s’est spécialisé, parfois à l’outrance, on ne le dira jamais assez. Tom Boonen n’a jamais gagné à Liège, en Lombardie, ni même à l’ Amstel , autant de classiques qu’il n’a jamais disputées en fait…

Des monts des Flandres et des pavés, il a fait son terrain de jeu préféré et sa spécialité à une époque où, contrairement à ce qu’affirme Eddy Merckx ci-contre, la concurrence nous semble désormais plus forte car très sérieusement mondialisée. Quand il arrêtera au printemps, c’est sûr, l’ancien champion du monde laissera un vide mais surtout le souvenir d’un exceptionnel champion, dont on ne mesurera sans doute qu’alors l’extrardinaire valeur.

Tom Boonen en 8 dates

Octobre 1980 Tom Boonen naît à Mol. Il passe toute son enfance à Balen. Son père, André, a été professionnel de 1979 à 1984. À douze ans, il début le cyclisme.

Janvier 2002 Il passe pro chez US Postal, aux côtés de Lance Armstrong. À Paris-Roubaix, il termine 3e. Johan Museeuw le désigne comme son successeur.

Janvier 2003 Boonen est transféré chez Quick Step où il va courir jusqu’à la fin de sa carrière.

Septembre 2005 À Madrid, il devient champion du monde après avoir enlevé le Tour des Flandres et Paris-Roubaix au printemps.

Juin 2008 L’Anversois est contrôlé positif à la cocaïne hors compétition et ne peut donc être sanctionné sportivement. Il subira un contrôle identique un an plus tard et avoue alors être dans un état dépressif et avoir des problèmes avec l’alcool.

Avril 2012 Il réalise un historique quadruplé : GP E3, Wevelgem, Ronde et Roubaix.

Mars 2015 Tom Boonen chute à Paris-Nice et souffre d’une luxation acromio-claviculaire et d’une fracture du coude. Il manque les classiques. En octobre, il tombe à Abou Dhabi et se fracture le crâne.

Octobre 2016 Il finit 2e de Paris-Roubaix et se classe 3e du Mondial après avoir annoncé sa future retraite au soir de Paris-Roubaix 2017.