A défaut de Tour du Qatar annulé cette année, le Tour d'Oman (2.HC) déroulera ses fastes de mardi à dimanche avec neuf formations du WorldTour. Greg Van Avermaet (BMC) et Tom Boonen (Quick.Step Floors) se verraient bien enrichir leur palmarès avec l'une ou l'autre victoire d'étapes lors de cette 8e édition.

Le Français Romain Bardet, 2e l'an dernier, l'Italien Fabio Aru, le Luxembourgeois Bob Jungels ou le Portugais Rui Costa sont cités parmi les favoris pour sucéder à l'Italien Vincenzo Nibali lauréat l'an dernier mais absent cette fois.

La première étape sourira peut-être aux routiers sprinters, dont Tom Boonen ou le Norvégien Alexander Kristoff vainqueur de ce premier tronçon l'an dernier. La deuxième étape, avec une longue côte pour finir, est plus propice à des coureurs comme Greg Van Avermaet ou Bob Jungels, tout comme la 3e jeudi. Vendredi et dimanche proposent deux parcours plus favorables aux sprinters, alors que l'étape reine samedi avec un montée de 5,7 km vers l'arrivée avait permis à Nibali d'asseoir sa victoire.

Ils seront 25 Belges au départ du Tour d'Oman cette année, dont 8 de Sport-Vlaanderen (dont Preben Van Hecke), 6 de WB Veranclassic Acqua Protect (dont Roy Jans), 2 de Wanty-Groupe Gobert (Kenny De Haes et Robin Stenuit) et 2 aussi pour Team Sunweb (Zico Waeytens et Bert De Backer). Oliver Naesen soutiendra le Français Bardet chez AG2R La Mondiale alors que Tom Boonen pourra compter sur Laurens De Plus, Iljo Keisse et Yves Lampaert chez Quick.Step Floors. Greg Van Avermaet aura Ben Hermans à ses côtés chez BMC.