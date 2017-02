En ce début d’année, chaque rendez-vous sera qualifié de dernier pour Tom Boonen, qui mettra un terme à sa carrière à Paris-Roubaix. Le Tour d’Oman, qui débute ce mardi avec un riche plateau de Belges, dont Greg Van Avermaet, sera la der des der. Comprenez : la dernière épreuve de préparation avant son ultime campagne de classiques. L’épreuve du Moyen-Orient doit lui permettre de monter en puissance après sa bonne reprise au Tour de San Juan, en Argentine. Afin d’arriver à un niveau de condition déjà élevé au Circuit Het Nieuwsblad, le 25 février.

"Mais pas au top de ma forme, ça, je le réserve pour les trois dernières semaines de ma carrière", a-t-il commenté. Soit de l’E3 à l’Enfer du Nord, en passant par le Tour des Flandres. Dans la foulée du Tour de San Juan, où il avait remporté une étape et où il s’était classé une fois deuxième, remportant le sprint du peloton derrière son coéquipier Richeze, qui avait anticipé, Tom Boonen a enchaîné avec un stage de préparation à Calpe, en Espagne.

"C’était une bonne reprise à San Juan, où il y avait du niveau et où cela a roulé : pour tous les Sud-Américains, c’est une course importante et ils attaquaient tout le temps", avait déclaré Tom Boonen. "Et puis, battra Viviani n’est jamais facile."

Le sprinter italien ne sera pas sur la route du Belge sur le Tour d’Oman, mais Tornado Tom aura de solides adversaires (avec notamment les Norvégiens Alexander Kristoff ou Enger, mais aussi Colbrelli, Modolo, Jans, Dehaes) dans la dernière ligne droite. Dans laquelle il pourra jouer sa carte, puisque Marcel Kittel et Fernando Gaviria n’ont pas fait le déplacement au Moyen-Orient. Tom Boonen aura une première occasion de sprinter, ce mardi, sur l’étape d’ouverture. Le classement général se jouera samedi, sur l’ascension de la Montagne Verte, tandis que les autres étapes, hormis la dernière, dimanche, sont plus accidentées.

Tom Boonen a ses habitudes, puisqu’il a disputé six des sept éditions. Mais il n’y a remporté qu’une seule étape, en 2010.