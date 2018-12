Bora-Hansgrohe prolonge ses talents allemands

La formation allemande Bora-Hansgrohe n'est pas uniquement l'équipe de Peter Sagan, même si le triple champion du monde reste son leader incontesté.

Le groupe sportif que dirige Ralph Denk pense cependant à l'avenir. On le sait, le Slovaque a un contrat jusqu'à la fin 2021 et il a déjà laissé entendre que sa carrière ne se prolongerait peut-être pas au-delà de cette date. Alors, Bora-Hansgrohe mise aussi sur les (futurs) grands champions allemands. Ainsi, elle a engagé cet hiver Maximilian Schachmann en le faisant venir de chez Quick Step. Elle a aussi prolongé, jusqu'à la fin 2021, les contrats de Peter Ackermann et Emmanuel Buchmann, deux autres grands espoirs en Allemagne.

Deux espoirs chez Lotto-Soudal cet été

L'équipe Lotto Soudal donnera sa chance à partir du 1er juillet à deux de ses coureurs espoirs qui passeront professionnels. Gerben Thijssen (20 ans) et Brent Van Moer (20 ans) évoluent pour le moment dans la formation U23 de l'équipe belge du WorldTour. Ces deux coureurs sont actuellement en stage à Majorque avec leurs futurs partenaires.

“Nous avons choisi d'envoyer Brent et Gerben en stage avec les coureurs et le staff de l’équipe WorldTour comme cela ils peuvent se familiariser plus facilement avec leur futur entourage", explique Kurt Van de Wouwer. "Ils ne rejoindront l’équipe WorldTour qu’à mi-saison pour éviter de leur mettre trop de pression. C’est une méthode que nous avions déjà utilisée dans le passé avec Tim Wellens et Louis Vervaeke“.

Terpstra emmène ses futurs partenaires sur les pavés du Nord

Il y a manifestement un effet Niki Terpstra chez Direct Energie. Le vainqueur du Tour des Flandres et du GP E3, transféré dans la formation procontinentale française, a emmené quelques uns de ses futurs équipiers en repérage sur les pavés flandriens et nordistes la semaine passée.

Outre le Néerlandais, trois coureurs de Direct Energie étaient en reconnaissance sur les routes du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, Adrien Petit, Damien Gaudin et Romain Cardis.

La Voix du Nord a révélé que Terpstra a aussi fait venir cinq techniciens des cycles Willier, deux de la firme qui équipe Direct Energie en roues et deux autres pour les pneumatiques.

"Je n’ai jamais effectué ce genre de reconnaissance dans ces conditions depuis que je suis professionnel", a avoué Adrien Petit. "On est très ambitieux".





Rotterdam aimerait un nouveau Grand Départ du Tour de France

La ville de Rotterdam a fait savoir qu'elle aimerait accueillir une nouvelle fois le Grand Départ du Tour de France. La course au maillot jaune est partie du grand port néerlandais en 2010. La candidature a été posée pour une période allant de 2023 et 2025. Rotterdam aimerait alors obtenir un prologue et le départ de la 1re étape dans ses murs.





Frayeur pour Paolo Simion

Le coureur de Bardiani – CSF a été victime d'un traumatisme crânien alors qu'il s'entraînait. Le coureur italien est entré en collision avec une voiture sur un rond-point. Il a semble-t-il ensuite frappé une bordure. D'abord inconscient, Simion, revenu à lui, a été héliporté vers un hôpital de Trévise où les examens qu'il a subis n'ont révélé aucune fracture mais une forte commotion et un important hématome.





Fin de carrière pour David Tanner

L'Australien David Tanner a décidé de mettre un terme à sa carrière. Tanner, 34 ans, qui évoluait la saison dernière chez Vérandas Willems-Crélan n'a en fait plus couru depuis le Tour de Belgique, fin mai. Sa carrière a d'ailleurs subi un sérieux coup de frein à la suite d'un grave accident dont il a été victime en 2016, alors qu'il évoluait chez IAM, lorsqu'une voiture l'avait renversé. Tanner avait été relevé avec six vertèbres fracturées, des côtes cassées, une épaule brisée et un poumon perforé. Il lui avait fallu plus d'un an pour revenir en compétition, mais jamais à son meilleur niveau.