L’équipe Wanty-Groupe Gobert, c’est une belle et longue histoire. Qui a débuté en 1974, avec le VC Ath. Un club que l’actuel directeur sportif Jean-Marc Rossignon a rejoint en 2002, avec son ami Yves Lessens. Avant l’arrivée de Jean-François Bourlart, qui a fait évoluer cette structure en équipe continentale, en 2007. Non pro, tout d’abord, soit en division 3. Avant de passer à l’échelon de la deuxième division, en 2010. Et de progresser chaque année, pour, en 2016, remporter le classement final de l’Europe Tour. Mais aussi une grande classique, avec l’Amstel Gold Race. Et cette longue histoire, le manager Jean-François Bourlart veut la prolonger.

[... ]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.