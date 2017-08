Il avait été un des grands absents du Tour de France. Solide coureur de la formation Direct Énergie, Bryan Coquard avait été écarté de la sélection après avoir annoncé qu’il ne prolongerait pas dans la formation de Jean-René Bernaudeau.

"Cela a été une grande déception, un moment difficile pour moi, surtout juste avant le Tour de France, mais c’est la vie, ce sont des périodes dures qui vous permettent aussi de vous endurcir", évoquait, la semaine passée, le routier-sprinter français sur le Tour de Wallonie. "Il faut savoir tourner la page, se projeter vers l’avenir, se fixer de nouveaux objectifs. Et j’en ai un qui arrive très rapidement : le Championnat d’Europe."

Qui aura lieu au Danermark, dès mercredi, l’épreuve sur route se déroulant dimanche. "C’est un rendez-vous très important pour moi, surtout que l’équipe de France me fait confiance", poursuit Bryan Coquard. "Ce sera sur un parcours plat, mais la météo pourrait y être mauvaise, avec du vent, cela pourrait être pour un costaud et si j’ai une possibilité, je ferai tout pour la saisir".

Sur le récent Tour de Wallonie, il a fait belle impression, le dernier jour, se classant deuxième au Mur de Thuin en remportant le sprint du peloton derrière Dylan Teuns, sorti en solitaire dans la montée finale. "Mes sensations ont été en s’améliorant au fil des jours sur cette course qui me servait de reprise", poursuit Bryan Coquard. "Je suis prêt pour une belle fin de saison."

Ce mardi, ce sera le premier août, la date à partir de laquelle les nouveaux contrats peuvent être annoncés. Où ira le Français, lui qui a été très courtisé, notamment en Belgique, chez Lotto-Soudal et Quick Step Floors, des équipes attirées par sa pointe de vitesse, mais aussi son goût pour les classiques (il a terminé 2e d’À Travers les Flandres en 2016, quand il pensait avoir gagné, mais aussi 4e de la Flèche Brabançonne et de l’Amstel Gold Race cette même saison)? "Tout ce que je peux vous dire, c’est que je pars pour de nouvelles aventures. J’ai eu plusieurs opportunités. Notamment, oui, un intérêt de Quick Step. Qui dépend du départ ou non de Marcel Kittel. C’est attirant, car c’est une des meilleures équipes du monde. On verra comment cela évolue."

Il est également cité avec insistance dans la nouvelle équipe de Jérôme Pineau.