Grâce à la victoire au sprint d’Omar Fraile à Delémont, Astana a conquis sa treizième victoire de l’année. Ce total fait de la formation kazakhe la quatrième équipe la plus prolifique de ce début de saison, derrière trois poids lourds du peloton. Astana reste à distance respectable des 27 victoires de Quick-Step mais talonne la Sky et la Movistar.

Cette bonne santé de l’équipe kazakhe contraste forcément avec le début d’année chaotique des bleu ciel. Fin février, la formation, qui ne recevait plus les fonds du gouvernement kazakh nécessaires à son fonctionnement, vivait sur ses fonds propres. Au bord du dépôt de bilan faute de financement. Alexandre Vinokourov, manager général d’Astana, avait, à l’époque, tiré la sonnette d’alarme.

"Un nouveau retard de financement entraînera simplement l’arrêt de l’équipe juste avant les courses les plus importantes de la saison. Tout cela mènera inéluctablement à la fin d’un projet entamé il y a 13 ans", avait alors expliqué le champion olympique de Londres au site kazakh Vesti.

Les coureurs aux maillots bleu ciel ne sont visiblement pas rancuniers. Auteurs d’un superbe début de saison, les hommes d’Astana ont redoré le blason d’une équipe lauréate de huit grands tours dont deux Tours de France. Le retour en grâce de la formation kazakhe s’est forgé grâce au printemps triomphal de Michael Valgren, la longévité de Luis Leon Sanchez, la confirmation des talents de grimpeur de Miguel Angel Lopez et enfin l’explosion d’Omar Fraile.

Le Basque de 27 ans vit un début de saison d’enfer. Privé de la victoire pour un souffle lors de la dernière étape de Paris-Nice le 11 mars dernier, Omar Fraile s’est, depuis, bien vengé. Il a d’abord remporté un sprint à six, à Eibar, lors de la cinquième étape du Tour du Pays basque. Et ce qu’il a réalisé ce mercredi est encore plus fort puisque le coureur Astana a réglé un petit peloton à Delémont. Le Basque s’est surtout offert le scalp de Sonny Colbrelli, pourtant réputé intraitable dans ce genre d’arrivée.

Omar Fraile a bénéficié dans la finale de l’aide de ses équipiers. Preuve que l’équipe Astana a bien pris en compte l’état de forme actuel du coureur espagnol. "Dans la dernière partie de l’étape, j’ai réalisé que notre groupe pouvait se jouer la victoire au sprint. Alors Dario Cataldo et Jakob Fuglsang ont travaillé dur pour reprendre toutes les attaques et me mettre en tête. Je savais que Sonny Colbrelli était mon plus grand rival car il est très rapide, alors j’ai suivi sa trajectoire et j’ai commencé mon sprint à 300 mètres de la ligne d’arrivée", a détaillé Omar Fraile après la course.

La treizième victoire d’Astana cette saison peut lui donner encore plus d’appétit pour la suite du Tour de Romandie. D’autant que cinq coureurs de la formation kazakhe sont encore à moins de 30 secondes de Primoz Roglic, nouveau leader du classement général. Mais le Slovène, également en pleine confiance ces derniers temps, sera dur à aller chercher.