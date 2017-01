Dans la fournaise australienne, le sprinter Caleb Ewan n’en finit plus d’empiler les succès. Il a remporté trois victoires d’étapes sur ce Tour Down Under, et pas devant n’importe qui puisqu’il a réussi à battre Sagan lors des deux derniers sprints. À 22 ans, Ewan a déjà remporté 19 victoires chez les professionnels, dont un succès d’étape au Tour d’Espagne en 2015.

"Nous savions depuis plusieurs saisons que c’était un talent brut", nous a avoué son directeur sportif, Lorenzo Lapage. "Il ne sort pas de nulle part. Nous devons encore attendre pour savoir jusqu’où il va pouvoir progresser mais j’estime qu’en vitesse pure, Ewan est un des meilleurs du monde."

[...]

