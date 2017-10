Face à des résultats moyens, l'équipe cycliste continentale professionnelle Cofidis a décidé de nommer Cédric Vasseur comme nouveau directeur général.

Le Français de 47 ans, ancien consultant pour la RTBF et France Télévisions, sera chargé de "remettre l'équipe en marche avec un nouveau projet et de nouvelles bases", pouvait-on lire mercredi dans un communiqué de la formation hexagonale. Avec 13 victoires en 2017, dont une seule sur le circuit WorldTour grâce à Nacer Bouhanni sur la 4e étape du Tour de la Catalogne, l'équipe Cofidis n'a pas connu une années faste. "Le seul moyen d'obtenir une invitation sur les principales épreuves WorldTour est d'avoir des résultats sportifs indiscutables, ce qui n'est plus le cas ces dernières années", a avoué l'équipe.

Afin d'y remédier et d'insuffler une nouvelle impulsion, Thierry Vittu, président de Cofidis Compétition, a choisi de confier les rênes de l'équipe à Cédric Vasseur. "Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Je lui ai proposé un challenge, et je sais qu'il est heureux et impatient d'y travailler. Nous sommes sur la même longueur d'ondes", a déclaré Vittu.

Vasseur revient donc chez Cofidis après un passage entre 2002 et 2005 comme coureur professionnel. Il remplace Yvon Sanquer, en place depuis juillet 2012. Cédric Vasseur, vainqueur de deux étapes sur les routes du Tour de France, s'est déclaré "heureux et honoré" de rejoindre l'équipe. Connu en Belgique en sa qualité de consultant pour la RTBF entre 2008 et 2012, il était ensuite passé chez France Télévisions.

"Ses différentes expériences lui ont permis de rester proche des acteurs du cyclisme, tout en portant un regard extérieur sur les évolutions de ce sport. C'est ce regard neuf et différent qui lui permettra de bâtir un nouveau projet ambitieux, motivant et réaliste", a ponctué la formation française.