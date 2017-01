Tim Wellens (Lotto-Soudal), 25 ans, a remis cela ! Après son succès de vendredi au Trofeo Serra de la Tramuntana, notre compatriote a en effet également remporté le Trofeo Andratx - Mirador des Colomer, le troisième volet du Challenge de Majorque cycliste (cat 1.1), disputé sur ma distance de 158,7 kilomètres, samedi aux Baléares.

Son coéquipier Tiesj Benoot a pris la 3e place derrière l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar). Louis Vervaeke (Lotto-Soudal), sur le podium vendredi, a cette fois dû se contenter de la 4e place, à 4 secondes de son chef de file.

Tout s'est joué dans l'ascension du col de la Creueta à Mirador des Colomer, où Tim Wellens a fait le trou.

Lotto-Soudal fête ainsi un 3e succès en trois jours, son sprinter allemand André Greipel ayant en effet triomphé jeudi au Trofeo Porreres.

La 4e et ultime épreuve du Challenge de Majorque, le Trofeo Playa de Palma, se dispute dimanche sur la distance de 161,5 km, et entre précisément dans les cordes des sprinters en général, et donc de Greipel en particulier...