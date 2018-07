Souvent placé, jamais gagnant. C’était un peu le refrain quand il s’agissait de décrire Anthony Debuy. Mais ce refrain est aujourd’hui dépassé, car le coureur de Ploegsteert est parvenu à obtenir sa première victoire chez les Espoirs. Et pas sur une simple kermesse : il s’est imposé lors de la quatrième étape du Tour de Liège. "C’est une énorme délivrance" , raconte, avec un large sourire, le membre de l’équipe continentale AGO-Aqua Service. "Cette victoire me fait vraiment du bien. Elle vient récompenser tout le travail effectué. On bosse très dur pour essayer de faire un résultat, c’est donc génial d’obtenir enfin ce succès que j’attendais. Et le fait de l’avoir remporté sur le Tour de Liège, sur lequel il y a du niveau avec les cyclo-crossmen et de solides équipes continentales, renforce mon plaisir."

Avec sa victoire, il intègre le Top 10 du DH Challenge Philippe Gilbert, lui qui est souvent abonné aux places d’honneur et s’était classé quatrième, en début de saison, de l’interclubs d’Handzame. "Gagner, ce n’est pas simple : il faut que tout se mette bien en place, il faut être costaud, mais il faut aussi de la réussite et j’en ai eu sur ce Tour de Liège, continue Anthony Debuy. Sur les courses, je fais souvent le maximum pour prendre les échappées, mais cela ne fonctionne pas toujours. Ici, j’ai été dans le bon coup et j’ai su bien gérer le final."

Malgré une crevaison dans le final, il a su revenir sur la bonne échappée de neuf coureurs, avant d’émerger dans le final. "C’est idéal pour la confiance et pour la suite, qui passera par le Tour de Wallonie, samedi, termine-t-il. Ce sera ma deuxième participation à cette course pro. J’espère parvenir à me glisser dans une échappée."