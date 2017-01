Ce dimanche à Ostende sur le coup de 15h, Wout Van Aert remettra son titre en jeu lors du championnat de Belgique. Le Belge, malgré sa défaite de la semaine dernière face à Toon Aerts, se présente comme l’archi-favori de cette course. Qui pourra aller chercher le champion du monde ?

Pour rappel, ses statistiques sont assez éloquentes. Depuis le début de la saison de cyclo-cross, Van Aert a remporté 13 cross depuis le début de l’année. Mieux, il est en tête dans deux des trois grands challenges de la discipline (Coupe du monde et Trophée AP Assurances) et est deuxième dans le dernier classement (SuperPrestige), où il talonne son adversaire et grand rival cette saison : le Néerlandais Mathieu van der Poel. Van Aert, dans les trois grandes compétitions, n’a jamais fini plus loin que la… 2e place ! Une régularité extrême qui fait de lui son plus sérieux successeur tant il semble rouler une classe au-dessus de tous les Belges depuis le début de la saison.

Le Grand Prix Sven Nys où Van Aert a produit son effort trop tard pour revenir sur Toon Aerts ne doit pas être un trompe-l’œil. Si le champion d’Europe a fini par vaincre le coureur de la Crelan-Charles, il ne reste pas moins un outsider parmi d’autres présents à la côte belge ce week-end.

D’ailleurs, même s’il a été battu, la confiance de Van Aert n’a pas été entamée. "Je ne dois craindre personne et compter sur ma force", a indiqué le coureur originaire de Herentals en conférence de presse cette semaine.

Il se doit tout de même d’être vigilant mais sans tomber dans l’excès. "Cela ne veut pas dire que cela va aller de soi. Il y a d’autres coureurs et ils vont tout faire pour me battre. Je ne réfléchis pas à différents scénarios, je n’ai peur d’aucune situation et j’ai déjà prouvé que je pouvais aussi faire la différence dans le dernier tour. L’ambition est grande, je veux gagner."

E n face de lui, il aura le duo Aerts-Meeusen qui tentera de lui mener la vie dure. Ces deux compères de la Telenet-Fidea seront en plus bien coachés par Sven Nys mais il faudrait un concours de circonstances très favorables pour mettre Van Aert dans les cordes.